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The Guardian
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Техніка

Біля берегів Норвегії підводні човни рф намагалися випробувати секретну зброю - Reuters

Київ • УНН

 • 6878 перегляди

російські підводні сили тренували секретну зброю для виведення з ладу кабелів біля Шпіцбергена. Британія, Норвегія та США зірвали навчання.

Біля берегів Норвегії підводні човни рф намагалися випробувати секретну зброю - Reuters

Цієї весни в глибоких водах Арктики поблизу віддаленого архіпелагу Шпіцберген союзники по НАТО виявили, що російські підводні човни тренуються застосовувати секретну зброю, призначену для виведення з ладу критично важливих підводних кабелів без залишення будь-яких слідів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє видання з посиланням на джерела, операцію проводило російське Головне управління глибоководних досліджень (ГУГД), використовуючи глибоководні апарати для імітації розгортання цієї технології. Британські, норвезькі та американські сили відстежили російські судна та не дозволили їм завершити навчання.

Спільна операція за участю Великої Британії, Норвегії та США відстежувала російські судна в морі та протистояла їм, повідомили двоє чиновників на умовах анонімності. Російським суднам не дали завершити навчання, і зрештою вони залишили цей район.

У квітні Велика Британія та Норвегія повідомили, що виявили приховану російську операцію в арктичних водах. Однак про виявлення нової зброї, місце проведення операції та участь США раніше не повідомлялося.

Це протистояння в глибоководній зоні відбулося в момент, коли деякі західні розвідники побоюються, що Кремль активізує диверсійні операції в Європі та готується до конфлікту з НАТО.

Деякі аналітики американської розвідки дедалі більше занепокоєні тим, що росія може перевірити на міцність договір НАТО про взаємну оборону, відомий як стаття 5, повідомили троє американських чиновників. Якщо це станеться, знищення підводних кабелів може стати важливою частиною таких дій, заявили західні чиновники.

Фінляндія затримала судно з росії за підозрою в саботажі підводного кабелю між Гельсінкі та Естонією01.01.26, 15:08 • 4962 перегляди

Кабелі завтовшки не більше за садовий шланг, які лежать на морському дні або заховані безпосередньо під ним, мають критичне значення для глобального інтернет-зв’язку та фінансових операцій. Їхня економічна та стратегічна важливість зробила їх цілями під час минулих конфліктів, зокрема Першої та Другої світових воєн, коли вони відігравали ключову роль у передачі наказів телеграфом або телефоном.

Два підводні волоконно-оптичні кабелі завдовжки 1 400 км, що з’єднують Шпіцберген із материковою Норвегією, пролягають на глибині до 2 700 метрів під поверхнею моря. Вони передають величезні обсяги супутникових даних, завантажених на наземній супутниковій станції SvalSat — найбільшій у світі, яка є частиною мережі NASA Near Space Network.

Міністерство оборони росії не відповіло на запит про коментар щодо цього інциденту. Кремль послідовно заперечує проведення диверсійних операцій у країнах НАТО або підготовку будь-якого протистояння.

Доповнення

НАТО та його союзники останніми роками посилюють захист підводної інфраструктури після диверсій проти Nord Stream та інших випадків пошкодження кабелів. Окреме занепокоєння викликає діяльність суден, які повільно проходять над підводною інфраструктурою або поблизу неї, картографуючи її розташування.

Експерти вважають масштабне картографування потенційною підготовкою до диверсій, хоча саме обстеження інфраструктури в міжнародних водах не є незаконним. У НАТО вже діють ініціативи Baltic Sentry та Nordic Warden, спрямовані на посилення патрулювання критично важливої інфраструктури. За словами експертів, Росія та Китай нині є одними з найбільш активних і небезпечних підводних загроз, тоді як Європа залишається недостатньо захищеною від можливих атак на підводну інфраструктуру.

Капітан судна NewNew Polar Bear не визнав провину у справі про пошкодження кабелів у Балтійському морі11.02.26, 07:23 • 25733 перегляди

Ольга Розгон

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