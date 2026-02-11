$43.030.02
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 19057 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 18905 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 22264 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 19894 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 16672 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 20070 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 25167 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 16614 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 29360 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Капітан судна NewNew Polar Bear не визнав провину у справі про пошкодження кабелів у Балтійському морі

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Капітан контейнеровоза NewNew Polar Bear Ван Веньго не визнав провину у справі про пошкодження підводної інфраструктури між Фінляндією та Естонією. Суд у Гонконгу розглядає звинувачення у кримінальній шкоді, завданій якорем судна.

Капітан судна NewNew Polar Bear не визнав провину у справі про пошкодження кабелів у Балтійському морі

11 лютого у суді Гонконгу капітан контейнеровоза NewNew Polar Bear Ван Веньго офіційно заявив про свою невинність. Його звинувачують у заподіянні кримінальної шкоди підводній інфраструктурі між Фінляндією та Естонією у жовтні 2023 року, що стало одним із найбільш резонансних інцидентів у Балтійському регіоні за останні роки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Під час засідання 44-річний громадянин Китаю відкинув звинувачення у "необережному пошкодженні чужого майна без законних підстав". Справа стосується розриву газопроводу Balticconnector та кількох телекомунікаційних кабелів, які, за версією слідства, були пошкоджені якорем судна, що волочився дном протягом тривалого часу. Адвокат капітана наголосив, що інцидент був морською випадковістю, а не навмисною диверсією.

Латвія розслідує пошкодження підводного кабелю: поліція перевірила судно в порту Лієпаї05.01.26, 01:04 • 3954 перегляди

Суд Гонконгу розглядає цю справу, оскільки судно NewNew Polar Bear зареєстроване саме в цьому спеціальному адміністративному районі Китаю. Це дає гонконгській юрисдикції право судити екіпаж за правопорушення, скоєні у міжнародних водах. Наразі заплановано допит 18 свідків, серед яких члени екіпажу, представники морських відомств Гонконгу, а також міжнародні експерти з навігації.

Міжнародний контекст та докази слідства

Фінські та естонські слідчі раніше виявили на місці аварії відірваний якір, який за типом та серійними номерами відповідає обладнанню NewNew Polar Bear. Слідство стверджує, що судно не зупинилося після інциденту і продовжувало рух із піднятим якорем, що призвело до пошкодження критичної енергетичної інфраструктури НАТО.

Підводний кабель між Фінляндією та Естонією пошкодило судно, що йшло із росії - поліція04.01.26, 23:12 • 3959 переглядiв

Максимальне покарання, яке загрожує Ван Веньго у разі доведення провини, становить два роки позбавлення волі.

Паралельно в регіоні тривають розслідування щодо інших суден, зокрема китайського суховантажу Yi Peng 3, капітаном якого був росіянин, та нафтового танкера Eagle S.

Фінляндія зняла арешт із судна, затриманого у справі про саботаж підводного кабелю12.01.26, 12:33 • 4071 перегляд

Степан Гафтко

Новини Світу
Енергетика
Reuters
НАТО
Гонконг
Фінляндія
Китай
Естонія