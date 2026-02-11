Капітан судна NewNew Polar Bear не визнав провину у справі про пошкодження кабелів у Балтійському морі

11 лютого у суді Гонконгу капітан контейнеровоза NewNew Polar Bear Ван Веньго офіційно заявив про свою невинність. Його звинувачують у заподіянні кримінальної шкоди підводній інфраструктурі між Фінляндією та Естонією у жовтні 2023 року, що стало одним із найбільш резонансних інцидентів у Балтійському регіоні за останні роки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Під час засідання 44-річний громадянин Китаю відкинув звинувачення у "необережному пошкодженні чужого майна без законних підстав". Справа стосується розриву газопроводу Balticconnector та кількох телекомунікаційних кабелів, які, за версією слідства, були пошкоджені якорем судна, що волочився дном протягом тривалого часу. Адвокат капітана наголосив, що інцидент був морською випадковістю, а не навмисною диверсією.

Суд Гонконгу розглядає цю справу, оскільки судно NewNew Polar Bear зареєстроване саме в цьому спеціальному адміністративному районі Китаю. Це дає гонконгській юрисдикції право судити екіпаж за правопорушення, скоєні у міжнародних водах. Наразі заплановано допит 18 свідків, серед яких члени екіпажу, представники морських відомств Гонконгу, а також міжнародні експерти з навігації.

Міжнародний контекст та докази слідства

Фінські та естонські слідчі раніше виявили на місці аварії відірваний якір, який за типом та серійними номерами відповідає обладнанню NewNew Polar Bear. Слідство стверджує, що судно не зупинилося після інциденту і продовжувало рух із піднятим якорем, що призвело до пошкодження критичної енергетичної інфраструктури НАТО.

Максимальне покарання, яке загрожує Ван Веньго у разі доведення провини, становить два роки позбавлення волі.

Паралельно в регіоні тривають розслідування щодо інших суден, зокрема китайського суховантажу Yi Peng 3, капітаном якого був росіянин, та нафтового танкера Eagle S.

