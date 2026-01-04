$42.170.00
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
Підводний кабель між Фінляндією та Естонією пошкодило судно, що йшло із росії - поліція

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Фінська поліція розслідує пошкодження телекомунікаційного кабелю між Гельсінкі та Таллінном. Вантажне судно Fitburg, що прямувало з Санкт-Петербурга, тягнуло якір морським дном, перерізавши лінію зв'язку.

Підводний кабель між Фінляндією та Естонією пошкодило судно, що йшло із росії - поліція

Фінська поліція розслідує інцидент із пошкодженням телекомунікаційного кабелю, що з'єднує Гельсінкі та Таллінн. За даними слідства, 132-метрове вантажне судно Fitburg, яке прямувало з Санкт-Петербурга до ізраїльської Хайфи, тягнуло якір морським дном протягом кількох десятків кілометрів, перш ніж він перерізав лінію зв'язку. Про це повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

Судно було затримане фінською владою 31 грудня у Фінській затоці. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактами заподіяння обтяжуючої майнової шкоди та втручання в роботу телекомунікацій. Наразі суд у Гельсінкі заарештував на один тиждень одного члена екіпажу - громадянина Азербайджану. Також одному громадянину рф та ще двом особам було накладено заборону на виїзд.

Загалом екіпаж судна складається з 14 осіб, серед яких громадяни Росії, Грузії, Азербайджану та Казахстану.

Контекст гібридної загрози

Кабель належить фінській телекомунікаційній групі Elisa і розташований у виключній економічній зоні Естонії. Враховуючи низку аналогічних аварій на енергетичній та комунікаційній інфраструктурі Балтійського моря за останні роки, європейські експерти та політики розглядають інцидент як частину "гібридної війни" з боку рф.

Головний слідчий Кіммо Хухта-ахо підтвердив, що характер пошкоджень вказує на тривалий вплив якірного ланцюга на морське дно перед безпосереднім зіткненням з кабелем. 

Степан Гафтко

