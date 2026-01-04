Подводный кабель между Финляндией и Эстонией повредило судно, шедшее из России - полиция

$42.170.00
49.550.00
ukenru
15:52 • 11891 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
15:39 • 18437 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 42828 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 29480 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 42648 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 51743 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 57503 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 55470 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 50863 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 65855 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
2.4м/с
84%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В россии подорвали военный "КамАЗ", перевозивший личный состав: оккупанты понесли потериVideo4 января, 11:37 • 16207 просмотра
Зеленский анонсировал назначение нового главы Госпогранслужбы в скором времени4 января, 13:19 • 16628 просмотра
ОПЕК+ согласилась поддерживать стабильную добычу нефти, несмотря на разногласия между членами4 января, 13:35 • 12494 просмотра
кадыров появился на публике с тростью после сообщений о его госпитализации4 января, 13:58 • 20430 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 10907 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 93984 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 112671 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 122291 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 258399 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 194385 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Марко Рубио
Игорь Клименко
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Государственная граница Украины
Иран
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo17:30 • 9570 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле16:22 • 9352 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 10993 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 23021 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 70473 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
The New York Times
Холм

Подводный кабель между Финляндией и Эстонией повредило судно, шедшее из России - полиция

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Финская полиция расследует повреждение телекоммуникационного кабеля между Хельсинки и Таллинном. Грузовое судно Fitburg, направлявшееся из Санкт-Петербурга, тащило якорь по морскому дну, перерезав линию связи.

Подводный кабель между Финляндией и Эстонией повредило судно, шедшее из России - полиция

Финская полиция расследует инцидент с повреждением телекоммуникационного кабеля, соединяющего Хельсинки и Таллинн. По данным следствия, 132-метровое грузовое судно Fitburg, следовавшее из Санкт-Петербурга в израильскую Хайфу, тащило якорь по морскому дну на протяжении нескольких десятков километров, прежде чем он перерезал линию связи. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Судно было задержано финскими властями 31 декабря в Финском заливе. Полиция возбудила уголовное дело по фактам причинения отягчающего имущественного ущерба и вмешательства в работу телекоммуникаций. В настоящее время суд в Хельсинки арестовал на одну неделю одного члена экипажа - гражданина Азербайджана. Также одному гражданину РФ и еще двум лицам был наложен запрет на выезд.

ЕС будет укреплять инфраструктуру и противодействовать теневому флоту москвы: Каллас о повреждении кабелей между Эстонией и Финляндией01.01.26, 18:07 • 5060 просмотров

В целом экипаж судна состоит из 14 человек, среди которых граждане России, Грузии, Азербайджана и Казахстана.

Контекст гибридной угрозы

Кабель принадлежит финской телекоммуникационной группе Elisa и расположен в исключительной экономической зоне Эстонии. Учитывая ряд аналогичных аварий на энергетической и коммуникационной инфраструктуре Балтийского моря за последние годы, европейские эксперты и политики рассматривают инцидент как часть "гибридной войны" со стороны РФ.

Главный следователь Киммо Хухта-ахо подтвердил, что характер повреждений указывает на длительное воздействие якорной цепи на морское дно перед непосредственным столкновением с кабелем. 

Повреждение оптического кабеля обнаружено в Балтийском море - премьер Латвии04.01.26, 21:05 • 2272 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
российская пропаганда
Техника
Энергетика
Война в Украине
Хельсинки
Азербайджан
Финляндия
Таллинн
Эстония
Казахстан
Грузия