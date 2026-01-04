Подводный кабель между Финляндией и Эстонией повредило судно, шедшее из России - полиция
Киев • УНН
Финская полиция расследует повреждение телекоммуникационного кабеля между Хельсинки и Таллинном. Грузовое судно Fitburg, направлявшееся из Санкт-Петербурга, тащило якорь по морскому дну, перерезав линию связи.
Финская полиция расследует инцидент с повреждением телекоммуникационного кабеля, соединяющего Хельсинки и Таллинн. По данным следствия, 132-метровое грузовое судно Fitburg, следовавшее из Санкт-Петербурга в израильскую Хайфу, тащило якорь по морскому дну на протяжении нескольких десятков километров, прежде чем он перерезал линию связи. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.
Детали
Судно было задержано финскими властями 31 декабря в Финском заливе. Полиция возбудила уголовное дело по фактам причинения отягчающего имущественного ущерба и вмешательства в работу телекоммуникаций. В настоящее время суд в Хельсинки арестовал на одну неделю одного члена экипажа - гражданина Азербайджана. Также одному гражданину РФ и еще двум лицам был наложен запрет на выезд.
ЕС будет укреплять инфраструктуру и противодействовать теневому флоту москвы: Каллас о повреждении кабелей между Эстонией и Финляндией01.01.26, 18:07 • 5060 просмотров
В целом экипаж судна состоит из 14 человек, среди которых граждане России, Грузии, Азербайджана и Казахстана.
Контекст гибридной угрозы
Кабель принадлежит финской телекоммуникационной группе Elisa и расположен в исключительной экономической зоне Эстонии. Учитывая ряд аналогичных аварий на энергетической и коммуникационной инфраструктуре Балтийского моря за последние годы, европейские эксперты и политики рассматривают инцидент как часть "гибридной войны" со стороны РФ.
Главный следователь Киммо Хухта-ахо подтвердил, что характер повреждений указывает на длительное воздействие якорной цепи на морское дно перед непосредственным столкновением с кабелем.
Повреждение оптического кабеля обнаружено в Балтийском море - премьер Латвии04.01.26, 21:05 • 2272 просмотра