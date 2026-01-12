Фінляндія зняла арешт із судна, затриманого у справі про саботаж підводного кабелю
Київ • УНН
Влада Фінляндії зняла арешт із судна Fitburg, затриманого за підозрою в саботажі телекомунікаційного кабелю Гельсінкі-Естонія. Поліція завершила роботу на борту, але деяким членам екіпажу заборонено виїжджати з Фінляндії.
Влада Фінляндії оголосила про зняття арешту з судна, яке було затримано за підозрою в саботажі підводного телекомунікаційного кабелю, що проходить від Гельсінкі до Естонії через Фінляндську затоку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Фінські правоохоронці затримали вантажне судно Fitburg 31 грудня під час рейсу під час рейсу з російського санкт-петербурга до ізраїльської Хайфи.
Керівник групи розслідування Національного бюро розслідувань Фінляндії Рісто Лохі заявив, що фінська і естонська поліція завершили роботу на борту судна, а отже, арешт може бути знятий.
Водночас деяким членам екіпажу судна заборонено виїжджати з Фінляндії на час, поки слідство не завершиться повністю.
Додатково
Регіон Балтійського моря перебуває в стані підвищеної готовності після низки відключень електрокабелів, телекомунікаційних ліній та газопроводів з моменту російського повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, а НАТО посилило свою військову присутність фрегатами, літаками та морськими дронами.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Фінляндія офіційно вийшла з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін 10 січня, після аналогічних кроків інших країн. Це рішення дозволяє Фінляндії знову ввести протипіхотні міни до свого військового арсеналу.