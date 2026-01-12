$43.080.09
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
Фінляндія зняла арешт із судна, затриманого у справі про саботаж підводного кабелю

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Влада Фінляндії зняла арешт із судна Fitburg, затриманого за підозрою в саботажі телекомунікаційного кабелю Гельсінкі-Естонія. Поліція завершила роботу на борту, але деяким членам екіпажу заборонено виїжджати з Фінляндії.

Фінляндія зняла арешт із судна, затриманого у справі про саботаж підводного кабелю

Влада Фінляндії оголосила про зняття арешту з судна, яке було затримано за підозрою в саботажі підводного телекомунікаційного кабелю, що проходить від Гельсінкі до Естонії через Фінляндську затоку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Фінські правоохоронці затримали вантажне судно Fitburg 31 грудня під час рейсу під час рейсу з російського санкт-петербурга до ізраїльської Хайфи.

Керівник групи розслідування Національного бюро розслідувань Фінляндії Рісто Лохі заявив, що фінська і естонська поліція завершили роботу на борту судна, а отже, арешт може бути знятий.

Водночас деяким членам екіпажу судна заборонено виїжджати з Фінляндії на час, поки слідство не завершиться повністю.

Додатково

Регіон Балтійського моря перебуває в стані підвищеної готовності після низки відключень електрокабелів, телекомунікаційних ліній та газопроводів з моменту російського повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, а НАТО посилило свою військову присутність фрегатами, літаками та морськими дронами.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Фінляндія офіційно вийшла з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін 10 січня, після аналогічних кроків інших країн. Це рішення дозволяє Фінляндії знову ввести протипіхотні міни до свого військового арсеналу.

Євген Устименко

Новини Світу
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Гельсінкі
Reuters
НАТО
Балтійське море
Фінляндія
Естонія
Україна
Протипіхотна міна