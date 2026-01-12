Финляндия сняла арест с судна, задержанного по делу о саботаже подводного кабеля

$43.080.09
50.140.03
ukenru
10:11 • 2206 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
08:44 • 13019 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
08:30 • 12618 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
05:16 • 17546 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 28301 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 36342 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 32801 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 31368 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 59168 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 39040 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−11°
2м/с
86%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 20269 просмотра
Аграрный сектор Херсонщины под ручным контролем гауляйтера Сальдо: ЦНС разоблачил коррупционную схему оккупантов12 января, 02:10 • 13904 просмотра
Жестокая расправа в Эквадоре: на пляже обнаружили пять человеческих голов12 января, 04:28 • 6250 просмотра
Взрывы на аэродроме "Бельбек" и блэкаут связи: ночная атака на объекты оккупантов в Крыму05:52 • 11689 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания08:21 • 10702 просмотра
публикации
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы10:30 • 154 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования10:11 • 2190 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 3678 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания08:21 • 10724 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 59163 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Владимир Зеленский
Джером Пауэлл
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Венесуэла
Крым
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 20283 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 19480 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 26562 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 29050 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 85035 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Фильм
Шахед-136

Финляндия сняла арест с судна, задержанного по делу о саботаже подводного кабеля

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Власти Финляндии сняли арест с судна Fitburg, задержанного по подозрению в саботаже телекоммуникационного кабеля Хельсинки-Эстония. Полиция завершила работу на борту, но некоторым членам экипажа запрещено выезжать из Финляндии.

Финляндия сняла арест с судна, задержанного по делу о саботаже подводного кабеля

Власти Финляндии объявили о снятии ареста с судна, которое было задержано по подозрению в саботаже подводного телекоммуникационного кабеля, проходящего от Хельсинки до Эстонии через Финский залив. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Финские правоохранители задержали грузовое судно Fitburg 31 декабря во время рейса из российского Санкт-Петербурга в израильскую Хайфу.

Руководитель группы расследования Национального бюро расследований Финляндии Ристо Лохи заявил, что финская и эстонская полиция завершили работу на борту судна, а значит, арест может быть снят.

В то же время некоторым членам экипажа судна запрещено выезжать из Финляндии на время, пока следствие не завершится полностью.

Дополнительно

Регион Балтийского моря находится в состоянии повышенной готовности после ряда отключений электрокабелей, телекоммуникационных линий и газопроводов с момента российского полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, а НАТО усилило свое военное присутствие фрегатами, самолетами и морскими дронами.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин 10 января, после аналогичных шагов других стран. Это решение позволяет Финляндии снова ввести противопехотные мины в свой военный арсенал.

Евгений Устименко

Новости Мира
Техника
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Хельсинки
Reuters
НАТО
Балтийское море
Финляндия
Эстония
Украина
Противопехотная мина