Финляндия сняла арест с судна, задержанного по делу о саботаже подводного кабеля

Власти Финляндии объявили о снятии ареста с судна, которое было задержано по подозрению в саботаже подводного телекоммуникационного кабеля, проходящего от Хельсинки до Эстонии через Финский залив. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Финские правоохранители задержали грузовое судно Fitburg 31 декабря во время рейса из российского Санкт-Петербурга в израильскую Хайфу.

Руководитель группы расследования Национального бюро расследований Финляндии Ристо Лохи заявил, что финская и эстонская полиция завершили работу на борту судна, а значит, арест может быть снят.

В то же время некоторым членам экипажа судна запрещено выезжать из Финляндии на время, пока следствие не завершится полностью.

Дополнительно

Регион Балтийского моря находится в состоянии повышенной готовности после ряда отключений электрокабелей, телекоммуникационных линий и газопроводов с момента российского полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, а НАТО усилило свое военное присутствие фрегатами, самолетами и морскими дронами.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин 10 января, после аналогичных шагов других стран. Это решение позволяет Финляндии снова ввести противопехотные мины в свой военный арсенал.