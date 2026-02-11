$43.030.02
10 февраля, 22:52
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
10 февраля, 12:23
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
публикации
Эксклюзивы
Капитан судна NewNew Polar Bear не признал вину по делу о повреждении кабелей в Балтийском море

Киев • УНН

 • 528 просмотра

Капитан контейнеровоза NewNew Polar Bear Ван Вэньго не признал вину по делу о повреждении подводной инфраструктуры между Финляндией и Эстонией. Суд в Гонконге рассматривает обвинения в уголовном ущербе, нанесенном якорем судна.

Капитан судна NewNew Polar Bear не признал вину по делу о повреждении кабелей в Балтийском море

11 февраля в суде Гонконга капитан контейнеровоза NewNew Polar Bear Ван Вэньго официально заявил о своей невиновности. Его обвиняют в причинении уголовного ущерба подводной инфраструктуре между Финляндией и Эстонией в октябре 2023 года, что стало одним из наиболее резонансных инцидентов в Балтийском регионе за последние годы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Во время заседания 44-летний гражданин Китая отверг обвинения в "неосторожном повреждении чужого имущества без законных оснований". Дело касается разрыва газопровода Balticconnector и нескольких телекоммуникационных кабелей, которые, по версии следствия, были повреждены якорем судна, волочившимся по дну в течение длительного времени. Адвокат капитана подчеркнул, что инцидент был морской случайностью, а не преднамеренной диверсией.

Латвия расследует повреждение подводного кабеля: полиция проверила судно в порту Лиепаи05.01.26, 01:04 • 3954 просмотра

Суд Гонконга рассматривает это дело, поскольку судно NewNew Polar Bear зарегистрировано именно в этом специальном административном районе Китая. Это дает гонконгской юрисдикции право судить экипаж за правонарушения, совершенные в международных водах. В настоящее время запланирован допрос 18 свидетелей, среди которых члены экипажа, представители морских ведомств Гонконга, а также международные эксперты по навигации.

Международный контекст и доказательства следствия

Финские и эстонские следователи ранее обнаружили на месте аварии оторванный якорь, который по типу и серийным номерам соответствует оборудованию NewNew Polar Bear. Следствие утверждает, что судно не остановилось после инцидента и продолжало движение с поднятым якорем, что привело к повреждению критической энергетической инфраструктуры НАТО.

Подводный кабель между Финляндией и Эстонией повредило судно, шедшее из России - полиция04.01.26, 23:12 • 3959 просмотров

Максимальное наказание, которое грозит Ван Вэньго в случае доказательства вины, составляет два года лишения свободы.

Параллельно в регионе продолжаются расследования в отношении других судов, в частности китайского сухогруза Yi Peng 3, капитаном которого был россиянин, и нефтяного танкера Eagle S.

Финляндия сняла арест с судна, задержанного по делу о саботаже подводного кабеля12.01.26, 12:33 • 4071 просмотр

Степан Гафтко

Новости Мира
Энергетика
Reuters
НАТО
Гонконг
Финляндия
Китай
Эстония