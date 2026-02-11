Капитан судна NewNew Polar Bear не признал вину по делу о повреждении кабелей в Балтийском море

11 февраля в суде Гонконга капитан контейнеровоза NewNew Polar Bear Ван Вэньго официально заявил о своей невиновности. Его обвиняют в причинении уголовного ущерба подводной инфраструктуре между Финляндией и Эстонией в октябре 2023 года, что стало одним из наиболее резонансных инцидентов в Балтийском регионе за последние годы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Во время заседания 44-летний гражданин Китая отверг обвинения в "неосторожном повреждении чужого имущества без законных оснований". Дело касается разрыва газопровода Balticconnector и нескольких телекоммуникационных кабелей, которые, по версии следствия, были повреждены якорем судна, волочившимся по дну в течение длительного времени. Адвокат капитана подчеркнул, что инцидент был морской случайностью, а не преднамеренной диверсией.

Суд Гонконга рассматривает это дело, поскольку судно NewNew Polar Bear зарегистрировано именно в этом специальном административном районе Китая. Это дает гонконгской юрисдикции право судить экипаж за правонарушения, совершенные в международных водах. В настоящее время запланирован допрос 18 свидетелей, среди которых члены экипажа, представители морских ведомств Гонконга, а также международные эксперты по навигации.

Международный контекст и доказательства следствия

Финские и эстонские следователи ранее обнаружили на месте аварии оторванный якорь, который по типу и серийным номерам соответствует оборудованию NewNew Polar Bear. Следствие утверждает, что судно не остановилось после инцидента и продолжало движение с поднятым якорем, что привело к повреждению критической энергетической инфраструктуры НАТО.

Максимальное наказание, которое грозит Ван Вэньго в случае доказательства вины, составляет два года лишения свободы.

Параллельно в регионе продолжаются расследования в отношении других судов, в частности китайского сухогруза Yi Peng 3, капитаном которого был россиянин, и нефтяного танкера Eagle S.

