Латвия расследует повреждение подводного кабеля: полиция проверила судно в порту Лиепаи
Киев • УНН
Правоохранители Латвии расследуют повреждение подводного оптического кабеля связи, произошедшее 2 января. Полиция проверила судно в порту Лиепаи, которое может быть причастно к инциденту.
Правоохранительные органы Латвии начали уголовное производство по факту повреждения подводного оптического кабеля связи, произошедшего 2 января. В воскресенье полиция провела проверку на борту судна, которое пришвартовалось в порту Лиепаи и может быть причастно к инциденту. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
В настоящее время судно и его экипаж не задержаны. По информации полицейского управления Латвии, моряки сотрудничают со следствием. Правоохранители официально не называют владельца кабеля или название судна, однако агентство Leta сообщает, что линия принадлежит шведской компании Arelion.
Кабель соединяет литовскую Палангу с латвийской Лиепаей. Несмотря на техническое повреждение, перебоев со связью у потребителей обеих стран не зафиксировано.
