4 січня, 15:52 • 13302 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 21950 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 45213 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 31544 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 44183 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 52798 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 58372 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 55821 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 51102 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 66280 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Латвія розслідує пошкодження підводного кабелю: поліція перевірила судно в порту Лієпаї

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Правоохоронці Латвії розслідують пошкодження підводного оптичного кабелю зв'язку, що стався 2 січня. Поліція перевірила судно в порту Лієпаї, яке може бути причетним до інциденту.

Латвія розслідує пошкодження підводного кабелю: поліція перевірила судно в порту Лієпаї

Правоохоронні органи Латвії розпочали кримінальне провадження за фактом пошкодження підводного оптичного кабелю зв’язку, що сталося 2 січня. У неділю поліція здійснила перевірку на борту судна, яке пришвартувалося в порту Лієпаї та може бути причетне до інциденту. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Наразі судно та його екіпаж не затримані. За інформацією поліцейського управління Латвії, моряки співпрацюють зі слідством. Правоохоронці офіційно не називають власника кабелю чи назву судна, проте агентство Leta повідомляє, що лінія належить шведській компанії Arelion.

Кабель сполучає литовську Палангу з латвійською Лієпаєю. Попри технічне пошкодження, перебоїв зі зв'язком у споживачів обох країн не зафіксовано.

Пошкодження оптичного кабелю виявлено у Балтійському морі - прем'єр Латвії04.01.26, 21:05 • 2794 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Техніка
Обшук
Bloomberg
Латвія
Литва