Латвія розслідує пошкодження підводного кабелю: поліція перевірила судно в порту Лієпаї
Київ • УНН
Правоохоронці Латвії розслідують пошкодження підводного оптичного кабелю зв'язку, що стався 2 січня. Поліція перевірила судно в порту Лієпаї, яке може бути причетним до інциденту.
Правоохоронні органи Латвії розпочали кримінальне провадження за фактом пошкодження підводного оптичного кабелю зв’язку, що сталося 2 січня. У неділю поліція здійснила перевірку на борту судна, яке пришвартувалося в порту Лієпаї та може бути причетне до інциденту. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Наразі судно та його екіпаж не затримані. За інформацією поліцейського управління Латвії, моряки співпрацюють зі слідством. Правоохоронці офіційно не називають власника кабелю чи назву судна, проте агентство Leta повідомляє, що лінія належить шведській компанії Arelion.
Кабель сполучає литовську Палангу з латвійською Лієпаєю. Попри технічне пошкодження, перебоїв зі зв'язком у споживачів обох країн не зафіксовано.
