Удар рф по Милі - співробітнику СБУ оголосили підозру через неналежне зберігання боєприпасів
Київ • УНН
Співробітнику СБУ повідомили про підозру через неналежне зберігання боєприпасів у Милі. Після російської атаки там загинули понад 30 людей.
Правоохоронні органи повідомили про підозру співробітнику СБУ через неналежне зберігання боєприпасів у Милі, де після російської атаки загинули понад 30 людей. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
Працівнику Служби безпеки України інкримінують злочин, передбачений ч. 4 ст. 426 Кримінального кодексу України (умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона за службовими обов’язками повинна була виконати, в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки).
Йдеться про порушення під час організації зберігання озброєння та боєприпасів у селі Мила Бучанського району Київської області.
За даними слідства, підозрюваний, як керівник підрозділу, відповідальний за зберігання озброєння та боєприпасів, допустив їх розміщення у приміщенні колишнього овочесховища. Встановлено, що склад від початку експлуатації не мав необхідного паспорта та не відповідав вимогам безпеки для зберігання вибухонебезпечних предметів. Крім того, він розташовувався менш ніж за 100 метрів від житлової забудови. За матеріалами слідства, не дотримувалися вимоги щодо допустимої кількості боєприпасів та їх розосередження, що мало зменшити ризик одночасної детонації та ураження навколишніх об’єктів
Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років. Наразі ведеться слідство.
Контекст
російський удар по селу Мила Бучанського району стався 28 серпня. За даними СБУ, російський безпілотник типу Герань-4 влучив у складський об'єкт, після чого почалася масштабна вторинна детонація боєприпасів. Унаслідок вибухів і пожеж було пошкоджено близько 130 житлових будинків та низку інших цивільних об'єктів.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський дроновий удар у селі Мила на Київщині з послідуючою детонацією, показавши наслідки і вказавши, що вже понад 370 людей евакуйовано, і евакуація постійно продовжується.
Згодом Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом російського удару по складах у селі Мила Бучанського району.