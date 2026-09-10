Удар рф по Милі - співробітнику СБУ оголосили підозру через неналежне зберігання боєприпасів

Правоохоронні органи повідомили про підозру співробітнику СБУ через неналежне зберігання боєприпасів у Милі, де після російської атаки загинули понад 30 людей. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Працівнику Служби безпеки України інкримінують злочин, передбачений ч. 4 ст. 426 Кримінального кодексу України (умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона за службовими обов’язками повинна була виконати, в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки).

Йдеться про порушення під час організації зберігання озброєння та боєприпасів у селі Мила Бучанського району Київської області.

За даними слідства, підозрюваний, як керівник підрозділу, відповідальний за зберігання озброєння та боєприпасів, допустив їх розміщення у приміщенні колишнього овочесховища. Встановлено, що склад від початку експлуатації не мав необхідного паспорта та не відповідав вимогам безпеки для зберігання вибухонебезпечних предметів. Крім того, він розташовувався менш ніж за 100 метрів від житлової забудови. За матеріалами слідства, не дотримувалися вимоги щодо допустимої кількості боєприпасів та їх розосередження, що мало зменшити ризик одночасної детонації та ураження навколишніх об’єктів