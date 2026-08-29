СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом удару рф по складах у Бучанському районі

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом російського удару по складах у с. Мила Бучанського району. Внаслідок влучання російського дрона типу "Герань-4" і вторинної детонації боєприпасів загинуло щонайменше 37 осіб. Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає УНН.

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Слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження за фактом російського удару по складах у с. Мила Бучанського району Київської області і вторинної детонації боєприпасів - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 437 (злочин агресії);

ст. 425 (недбале ставлення до військової служби).

Встановлено, що внаслідок влучання російського дрона типу "Герань-4" і вторинної детонації боєприпасів загинуло щонайменше 37 осіб. Також пошкоджено: близько 130 будинків, а також низку інших цивільних об’єктів.

Співробітники Служби безпеки працюють на місці події з перших хвилин та розгорнули штаб для координації заходів із локалізації надзвичайної ситуації. Слідчі та прокурори встановлюють всі обставини трагедії.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський дроновий удар у селі Мила на Київщині з послідуючою детонацією, показавши наслідки і вказавши, що вже понад 370 людей евакуйовано, і евакуація постійно продовжується, і наголосивши, що "обов’язково ті, хто допустив це, мають понести відповідальність за свої рішення" - "є норми: боєприпасів поруч із будинками, іншою житловою забудовою бути не може".

російський удар по селі Мила Бучанського району на Київщині є черговим неприпустимим злочином країни-агресора. Водночас неприпустимою недбалістю є зберігання вибухових речовин поруч з людьми.