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СБУ возбудила уголовное производство по факту удара рф по складам в Бучанском районе

Киев • УНН

 • 1216 просмотра

СБУ расследует удар беспилотника "Герань-4" по складам в селе Мила и детонацию боеприпасов. Погибли по меньшей мере 37 человек, повреждены 130 домов.

СБУ возбудила уголовное производство по факту удара рф по складам в Бучанском районе

Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту российского удара по складам в с. Мила Бучанского района. В результате попадания российского дрона типа "Герань-4" и вторичной детонации боеприпасов погибли не менее 37 человек. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

Детали

Следователи Службы безопасности Украины начали уголовное производство по факту российского удара по складам в с. Мила Бучанского района Киевской области и вторичной детонации боеприпасов

- говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 437 (преступление агрессии);
    • ст. 425 (небрежное отношение к военной службе).

      Установлено, что в результате попадания российского дрона типа "Герань-4" и вторичной детонации боеприпасов погибли не менее 37 человек. Также повреждены: около 130 домов, а также ряд других гражданских объектов.

      Сотрудники Службы безопасности работают на месте происшествия с первых минут и развернули штаб для координации мероприятий по локализации чрезвычайной ситуации. Следователи и прокуроры устанавливают все обстоятельства трагедии.

      Напомним

      Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар беспилотником в селе Мила под Киевом с последующей детонацией, показав последствия и указав, что уже более 370 человек эвакуированы, эвакуация постоянно продолжается, а также подчеркнув, что "обязательно те, кто допустил это, должны понести ответственность за свои решения" - "есть нормы: боеприпасов рядом с домами, другой жилой застройкой быть не должно".

      российский удар по селу Мила Бучанского района Киевской области является очередным недопустимым преступлением страны-агрессора. В то же время недопустимой халатностью является хранение взрывчатых веществ рядом с людьми.

      Павел Башинский

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