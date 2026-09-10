У махачкалі під час атаки дронів пролунали вибухи біля морського порту та театру – OSINT
Київ • УНН
У махачкалі під час дронової атаки пролунали вибухи біля морського порту й театру. OSINT припускає можливі влучання, офіційних підтверджень немає.
У ніч проти 10 вересня російську махачкалу атакували безпілотники, місцеві жителі повідомляли про вибухи та роботу ППО. Ймовірною ціллю атаки міг бути махачкалінський морський торговельний порт, повідомляє ASTRA з посиланням на власний OSINT-аналіз, пише УНН.
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Повідомлення про вибухи почали з'являтися в місцевих чатах близько 3 години ночі. Жителі також звертали увагу, що перед цим у місті нібито не оголошували повітряну тривогу.
За результатами геолокації відео OSINT-аналітик ASTRA встановив, що під ударом міг опинитися иахачкалінський морський торговельний порт. Видання припускає, що на його території могло бути влучання, однак офіційного підтвердження наразі немає.
Вибух зафіксували й поблизу театру
Під час атаки жителі також повідомляли про вибух у районі вулиці пушкіна, де розташований аварський музично-драматичний театр імені гамзата цадаси. OSINT-аналіз ASTRA підтвердив, що вибух стався саме в цьому районі. Видання припускає, що будівля театру могла зазнати пошкоджень, проте їхній масштаб невідомий.
Махачкалінський морський торговельний порт є єдиним незамерзаючим глибоководним російським портом на Каспійському морі. Він працює протягом усього року та обслуговує наливні й сухі вантажі.
Офіційно російська влада на момент повідомлення не коментувала можливі влучання та наслідки атаки.
Сочі під атакою дронів: повідомляють про пожежі та удар по порту09.09.26, 22:27 • 15194 перегляди