У махачкалі під час атаки дронів пролунали вибухи біля морського порту та театру – OSINT

У ніч проти 10 вересня російську махачкалу атакували безпілотники, місцеві жителі повідомляли про вибухи та роботу ППО. Ймовірною ціллю атаки міг бути махачкалінський морський торговельний порт, повідомляє ASTRA з посиланням на власний OSINT-аналіз, пише УНН.

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Повідомлення про вибухи почали з'являтися в місцевих чатах близько 3 години ночі. Жителі також звертали увагу, що перед цим у місті нібито не оголошували повітряну тривогу.

За результатами геолокації відео OSINT-аналітик ASTRA встановив, що під ударом міг опинитися иахачкалінський морський торговельний порт. Видання припускає, що на його території могло бути влучання, однак офіційного підтвердження наразі немає.

Вибух зафіксували й поблизу театру

Під час атаки жителі також повідомляли про вибух у районі вулиці пушкіна, де розташований аварський музично-драматичний театр імені гамзата цадаси. OSINT-аналіз ASTRA підтвердив, що вибух стався саме в цьому районі. Видання припускає, що будівля театру могла зазнати пошкоджень, проте їхній масштаб невідомий.

Махачкалінський морський торговельний порт є єдиним незамерзаючим глибоководним російським портом на Каспійському морі. Він працює протягом усього року та обслуговує наливні й сухі вантажі.

Офіційно російська влада на момент повідомлення не коментувала можливі влучання та наслідки атаки.

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