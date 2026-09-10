119-річний чоловік із Коста-Рики може стати найстарішою людиною у світі

119-річний житель Коста-Рики Хосе Флорес претендує на офіційне визнання найстарішою людиною у світі. Його вік підтверджують місцеві документи, однак остаточну перевірку ще мають провести міжнародні організації, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Згідно з посвідченням особи, Флорес народився 11 липня 1907 року. Родина та дослідники довголіття також мають його свідоцтво про народження, запис про хрещення та документи з пізніших періодів життя.

Наразі фахівці вивчають історичні записи. Серед організацій, які мають підтвердити вік костариканця, називають Книгу рекордів Гіннеса.

У чому секрет його довголіття

Флорес усе життя працював у сільській місцевості, а тепер мешкає у Сардіналі на півострові Нікоя. Цей регіон відносять до так званих "блакитних зон", відомих великою кількістю довгожителів.

Його онука Гелен Флорес розповіла, що чоловік проводить дні вдома, відпочиває, жартує та навіть змагається з нею в армреслінгу. Одним із секретів свого довголіття сам Флорес називає родину.

Дослідники також пов'язують довголіття жителів Нікої з фізичною активністю, раціоном із кукурудзи та бобів, міцними сімейними зв'язками та спокійним способом життя.

Якщо вік Флореса отримає міжнародне підтвердження, він зможе претендувати на офіційний статус найстарішої людини у світі.

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