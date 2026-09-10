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119-летний мужчина из Коста-Рики может стать старейшим человеком в мире

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Возраст Хосе Флореса подтверждают костариканские документы, но международная проверка ещё продолжается. Среди секретов долголетия он называет семью.

119-летний мужчина из Коста-Рики может стать старейшим человеком в мире

119-летний житель Коста-Рики Хосе Флорес претендует на официальное признание самым старым человеком в мире. Его возраст подтверждают местные документы, однако окончательную проверку еще должны провести международные организации, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно удостоверению личности, Флорес родился 11 июля 1907 года. У семьи и исследователей долголетия также есть его свидетельство о рождении, запись о крещении и документы из более поздних периодов жизни.

В настоящее время специалисты изучают исторические записи. Среди организаций, которые должны подтвердить возраст костариканца, называют Книгу рекордов Гиннесса.

В чем секрет его долголетия

Флорес всю жизнь работал в сельской местности, а теперь живет в Сардинале на полуострове Никоя. Этот регион относят к так называемым "голубым зонам", известным большим количеством долгожителей.

Его внучка Хелен Флорес рассказала, что мужчина проводит дни дома, отдыхает, шутит и даже соревнуется с ней в армрестлинге. Одним из секретов своего долголетия сам Флорес называет семью.

Исследователи также связывают долголетие жителей Никои с физической активностью, рационом из кукурузы и бобов, крепкими семейными связями и спокойным образом жизни.

Если возраст Флореса получит международное подтверждение, он сможет претендовать на официальный статус самого старого человека в мире.

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Степан Гафтко

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Reuters