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С 22 недель: как проходит выхаживание преждевременно родившихся детей

Киев • УНН

 • 8310 просмотра

В Киевском перинатальном центре выхаживают детей начиная с 22-й недели. Лечение может длиться 4–5 месяцев.

С 22 недель: как проходит выхаживание преждевременно родившихся детей

Уровень рождаемости в стране падает, а вот количество осложнений и преждевременных родов — растёт. И хотя открытой общенациональной статистики по таким случаям нет, врачи это подтверждают. Процесс выхаживания «поспешайок» сложный и обычно достаточно длительный. Как он проходит, в комментарии УНН рассказала заведующая детской реанимацией Перинатального центра Киева Валерия Тишкевич. 

Перинатальный центр столицы — то учреждение, куда направляют рожениц с осложнениями и тех, кто рожает преждевременно. Ведь именно здесь есть возможность обеспечить выхаживание детей, нуждающихся в особом уходе. 

"Начинаем выхаживать детей с 22 недель и весом от 500 граммов, но иногда они могут родиться на 22-й неделе с весом и 480, и 370 граммов. Это очень сложно, но если ребёнок родился живым, мы оказываем ему помощь, делаем всё, чтобы его выходить", — говорит Тишкевич. 

После появления младенца на свет помощь обычно оказывается сразу в родильном зале. Такие дети нуждаются во введении медикаментов, но в родильном зале, как правило, их не вводят, если не проводится полная реанимация. По словам Тишкевич, дети, родившиеся с весом до 1500 граммов, реже нуждаются в такой немедленной реанимации. Если же такая необходимость есть, малышу вводят адреналин и физраствор. 

"Далее этот ребёнок попадает в отделение интенсивной терапии. Затем на него надевают полиэтиленовый пакет, который должен предотвратить потерю тепла", — рассказала врач. 

Тело преждевременно родившихся младенцев плохо удерживает тепло и влагу, а полиэтилен предотвращает их потерю. Это препятствует развитию неонатальной гипотермии, которая может повысить риск развития инфекций и других осложнений. Полиэтилен прозрачный, и врачи видят цвет кожи ребёнка, кроме того, могут проводить необходимые манипуляции. 

Ребёнка помещают в открытую реанимационную систему, к нему подключают температурный датчик и пульсоксиметр. 

"В открытой реанимационной системе ребёнку оказывается необходимая помощь, а затем его помещают в транспортный инкубатор. Ещё до перевода в отделение интенсивной терапии малыша подключают к аппарату искусственной вентиляции лёгких, ведь у этих детей есть проблемы с дыханием", — объясняет Тишкевич. 

Уже в отделении интенсивной терапии ребёнку вводят сурфактант — липидно-белковый комплекс, предотвращающий слипание лёгких во время выдоха. В течение 72 часов такое лекарство может вводиться до трёх раз. 

По словам Тишкевич, сурфактанты дорогостоящие, и сегодня учреждение вынуждено закупать их самостоятельно. 

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"И согласно национальным протоколам, мы обязательно всем детям до 32 недель, которые нуждаются в интубации и кислороде, вводим сурфактант. Сурфактант  рассчитывается в зависимости от веса. То есть если ребёнок весит до 1000 граммов, там 200 миллиграммов на килограмм, а в одном флаконе 120 миллиграммов, то есть уже полтора флакона", — объясняет врач. 

Также ребёнку устанавливают центральный венозный катетер для длительного парентерального питания.

"Далее идут антибактериальные препараты, полное парентеральное питание — есть стандартизированная смесь, либо это глюкоза, белковые препараты, жировая эмульсия. Всё это мы тоже закупаем", — рассказала Тишкевич. 

Таким детям часто нужны и другие медикаменты, такие как цитрат кофеина, антибактериальные и противосудорожные препараты, препараты крови и прочее. 

"Лечение ребёнка, родившегося на сроке 22–25 недель, длится 4–5 месяцев, из которых 3 месяца — очень интенсивные", — говорит врач. 

Тишкевич объясняет, что выхаживание таких детей в полной мере не покрывается выплатами Национальной службы здоровья ещё и потому, что учреждение рассчитывает тарифы по усреднённому уровню расходов. 

"В учреждении, где, как в нашем, концентрируются такие дети, расходы полностью не покрываются", — говорит Тишкевич. 

Сегодня до 10% младенцев, родившихся в Перинатальном центре, — недоношенные. 

"Наше учреждение специализируется на них. И здесь дети могут получить полный цикл услуг вплоть до трех лет. Из отделения интенсивной терапии ребенок переводится в постинтенсивное отделение, далее проводится медицинская реабилитация. После выписки домой ребенок может находиться у нас на реабилитации и катамнестическом наблюдении вплоть до трех лет", — объясняет врач. 

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Часто такие малыши нуждаются в оперативном вмешательстве на открытом сердце или же в операции на кишечнике из-за невозможности самостоятельно питаться. Также нередки случаи нейрохирургического вмешательства. 

Незрелость желудочно-кишечного тракта, электролитные или метаболические нарушения, дыхательная дисфункция, кровоизлияния, кардиологические проблемы — вот с чем, к сожалению, сталкиваются "торопыжки". 

"К сожалению, полностью лечение за государственный счет не покрывается", — говорит Тишкевич. 

По подсчетам, которые директор Перинатального центра Дмитрий Говсеев озвучивал на комиссии в КГГА, в среднем учреждению выхаживание такого ребенка обходится ориентировочно в 35 тысяч гривен: в зависимости от состояния младенца сумма варьируется от 20 до более чем ста тысяч. Значительная доля расходов приходится на оплату препаратов для лечения дыхательных нарушений у таких детей, которые стоят дорого. 

Евгений Царенко

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Киев