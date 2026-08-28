"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть

Украинская медицина годами находится в состоянии критического недофинансирования. Обеспечение отдельных пакетов Программы медицинских гарантий не покрывает их реальную себестоимость, пишет УНН.

Недавно исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан заявил, что недостаточное финансовое обеспечение отдельных пакетов Программы медицинских гарантий, в частности по хирургическому профилю, достигает 30%.

По расчетам экспертов Ассоциации городов Украины, пакет "Хирургические вмешательства" недофинансирован на 30,5%. Так, средний тариф финансирования за случай составляет около 9500 грн, тогда как средняя фактическая себестоимость — 12 400 грн. Аналогичная ситуация и по пакету "Стационарная терапевтическая помощь": средний тариф финансирования за случай — около 7200 грн, тогда как средняя фактическая себестоимость — 8900 грн, то есть разница составляет 1700 грн, а это около 23,6% недофинансирования.

Бывший министр здравоохранения Олег Мусий еще более категоричен. Как объяснил он в комментарии УНН, по его мнению, средний показатель недофинансирования достигает 50%. И начинается все с первичного звена, становясь наиболее заметным в стоимости лечения сложных случаев.

На недостаточность финансирования обращал внимание и Уполномоченный парламента по правам человека Дмитрий Лубинец. Именно на примере сложных случаев лечения раненых он объяснил принцип расчетов Национальной службы здоровья и то, почему больницы фактически оказываются в ловушке.

"Острейшая проблема скрывается в финансовых "ножницах" со стороны НСЗУ. Действующие государственные тарифы оторваны от жизни: на компьютерную томографию с контрастом выделяется 1200 грн, тогда как фактическая стоимость процедуры превышает эту сумму примерно в 2,5 раза. То есть больница работает в убыток на каждой процедуре. Еще более критическая ситуация с длительным лечением тяжелых ранений, которое может продолжаться месяцами. НСЗУ покрывает этот сложный процесс как один-единственный случай с символической доплатой в 10% за пролонгированную госпитализацию", — объяснил Лубинец.

Основные факторы, приводящие к росту реальной стоимости медицинских услуг:

рост стоимости медикаментов;

продолжительность и сложность лечения:

наличие у пациента сопутствующих патологий;

расходы на энергоснабжение;

оплата труда.

Помимо энергоснабжения, больницы часто решают еще целый ряд вопросов: бесперебойное водоснабжение или отопление, дополнительные бригады и тому подобное.

Как НСЗУ рассчитывает тарифы и почему возникает дефицит

Глава Национальной службы здоровья Наталия Гусак подчеркивала, что тарифы не должны формироваться исходя из себестоимости медицинских услуг. Например, хирургические услуги для украинцев в многопрофильных больницах НСЗУ закупает в рамках "средневзвешенного тарифа".

"То есть есть тарифы в пределах диагностически родственных групп, которые покрывают расходы сверх необходимого, и есть те, которые недопокрываются, но средневзвешенность позволяет покрывать лечение всех пациентов, обращающихся в медучреждение", — сказала Наталия Гусак.

То есть НСЗУ не оплачивает больнице каждую потраченную гривну и не компенсирует фактическую себестоимость конкретной операции или лечения конкретного пациента. Для стационарной помощи действует другая модель: случай лечения относят к определенной диагностически родственной группе (ДРГ), для которой установлен соответствующий коэффициент сложности.

В упрощенном виде расчет выглядит так: базовую ставку умножают на коэффициент той ДРГ, к которой отнесен случай лечения, а также применяют предусмотренные условиями Программы медицинских гарантий корректирующие коэффициенты. Больница получает определенную сумму за пролеченный случай, а не возмещение конкретных расходов: стоимости медикаментов, работы врачей, диагностических обследований, продолжительности пребывания пациента в стационаре, энергозатрат и тому подобного.

Получается своего рода средневзвешенный показатель. В этой системе более дешевые и более дорогие случаи должны уравновешивать друг друга. На одного пациента НСЗУ может выплатить сумму, превышающую фактические расходы на его лечение, а на другого — меньшую. Но в целом выплаты должны покрыть оба случая.

Проблема возникает тогда, когда этот баланс нарушается большим количеством сложных случаев. Если фактическая стоимость значительной части случаев систематически превышает сумму, которую получает медучреждение, разницу больница вынуждена покрывать из других источников. Особенно ощутимо это при сложных операциях, длительном стационарном лечении и случаях, требующих дорогостоящих препаратов, большого количества обследований или привлечения значительного числа медицинских работников. Особенно остро это ощущается в больницах, которые работают с большим количеством раненых военнослужащих и гражданских лиц, с минно-взрывными травмами, часто вынуждены проводить реанимационные мероприятия или диагностические исследования, поддерживать жизнедеятельность пациентов с помощью ИВЛ.

Таким образом, спор вокруг тарифов ПМГ фактически сводится к двум разным подходам. НСЗУ исходит из того, что оценивать необходимо финансирование совокупности случаев и их средневзвешенную стоимость. В то же время больницы и органы местного самоуправления обращают внимание на ситуации, когда выплата за конкретные виды помощи не соответствует реальным расходам, а дефицит приходится покрывать самому медучреждению или его владельцу.

Именно здесь и возникают так называемые "тарифные ножницы": стоимость лечения растёт вместе с ценами на медикаменты, зарплатами, энергоносителями и другими расходами больниц, тогда как государственный тариф не всегда компенсирует этот рост.