Катамнестическое наблюдение: что это и как помогает детям и родителям

Преждевременно рожденные дети, или, например, младенцы, у которых были осложнения в первые дни после рождения, нуждаются в дополнительном наблюдении и реабилитации, которая может длиться не дни или месяцы, а годами. Такая поддержка значительно улучшает развитие таких детей и предотвращает возникновение осложнений. Именно такое наблюдение и лечение называется катамнезом. Что это и чем может помочь не только ребенку, но и родителям, читайте в материале УНН.

Ассоциация родителей преждевременно рожденных детей "Ранние пташки" указывает, что 46% родителей никогда не слышали о катамнезе для преждевременно рожденных детей. В то же время именно программы катамнестического ухода позволяют минимизировать двигательные и когнитивные расстройства у недоношенных детей.

Катамнестическое наблюдение (также известное как follow-up) – обеспечивает своевременный и регулярный мониторинг состояния здоровья и развития детей из группы риска. Оно заключается в раннем выявлении отклонений в физическом, моторном, когнитивном, речевом и адаптивном развитии, предотвращении возможных заболеваний и организации своевременного направления детей для получения специализированной медицинской или реабилитационной помощи.

Какие дети подпадают под катамнестическое наблюдение

Помимо преждевременного рождения, целый ряд состояний могут стать основанием для катамнестического наблюдения. Министерство здравоохранения в 2025 году утвердило приказ, которым четко определен перечень признаков, дающих основания для получения такой поддержки.

Группа риска охватывает детей, имеющих хотя бы один из следующих признаков:

преждевременно рожденные дети;

дети с малой массой тела при рождении;

дети, перенесшие тяжелые состояния в неонатальном периоде (судороги, энцефалопатию, сепсис, внутричерепные кровоизлияния и т.д.);

дети с генетическими заболеваниями;

дети с задержкой внутриутробного или постнатального развития;

дети с врожденными пороками развития, неврологической патологией и другими заболеваниями, требующими длительного медицинского сопровождения.

Катамнестическое наблюдение, как правило, обеспечивают многопрофильные больницы или перинатальные центры III уровня, как, например, Перинатальный центр Киева.

Как происходит катамнестическое наблюдение

Еще до выписки из родильного отделения родители уже знают, нуждается ли малыш в катамнестическом наблюдении, объясняет педиатр Надежда Давыдова, которая занимается именно follow-up-наблюдением в Перинатальном центре.

"Раннее выявление – это ранняя реабилитация. Ранняя реабилитация – это выведение ребенка на функциональную норму в будущем", - подчеркнула Давыдова.

С детьми, рожденными в Перинатальном центре, еще в период стационарного пребывания в учреждении начинает работать мультидисциплинарная команда. Это позволяет обеспечить ребенку необходимую реабилитацию уже с первых дней жизни, а родителям дает понимание, какой уход нужен ребенку.

Катамнестическое наблюдение на базе Перинатального центра возможно до трех лет. Специалисты, а это физический терапевт, детский врач-невролог, врач физической и реабилитационной медицины, детский психолог, врач-педиатр, педиатр-неонатолог, логопед и эрготерапевт, подключаются к процессу оценки состояния ребенка и создания плана коррекции или лечения.

"Мы не заменяем собой педиатра, который ведет ребенка, но благодаря мультидисциплинарному подходу мы можем комплексно оценить состояние ребенка и подобрать помощь, которая нужна именно этому ребенку – кому-то нужен педиатр, чтобы помочь расти и гармонично развиваться, кто-то нуждается в неврологической помощи. И мы можем ее предоставить", – объясняет Давыдова.

Большое внимание при катамнестическом наблюдении уделяется навыкам родителей и формированию безопасных условий для развития ребенка. И здесь на помощь приходит психолог. Как рассказала практический психолог катамнестического центра Светлана Гуменюк, довольно часто нужно работать с родителями, чтобы снять напряжение, тогда и с ребенком будет работать легче, ведь он будет чувствовать себя в безопасности.

"Если мы говорим о ребенке до года, то здесь нужно понимать, что его состояние зависит от матери. От того, как она себя чувствует, есть ли у нее ресурс. Ребенок зависит от матери, а самочувствие матери часто зависит от самочувствия ребенка. Мы помогаем облегчить сложные периоды. Без кризисов не обойтись, но их можно пройти легче. И комфортно в семье должно быть не только ребенку, но и всем членам семьи, тогда и ребенок будет чувствовать себя лучше", - объясняет психолог.

В Перинатальном центре столицы услуга катамнестического наблюдения предоставляется в обоих филиалах учреждения. Малыши, которые родились в центре и нуждаются в дополнительном наблюдении, сразу получают консультацию специалистов. Если же ребенок родился в другом роддоме, но подпадает под необходимость такого наблюдения, то родители могут получить направление у педиатра.