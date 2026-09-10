Удар рф по Миле - сотруднику СБУ сообщили о подозрении из-за ненадлежащего хранения боеприпасов
Киев • УНН
Сотруднику СБУ сообщили о подозрении из-за ненадлежащего хранения боеприпасов в Миле. После российской атаки там погибли более 30 человек.
Правоохранительные органы сообщили о подозрении сотруднику СБУ из-за ненадлежащего хранения боеприпасов в Миле, где после российской атаки погибли более 30 человек. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Работнику Службы безопасности Украины инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 426 Уголовного кодекса Украины (умышленное невыполнение военнослужащим действий, которые он по служебным обязанностям должен был выполнить, в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия).
Речь идет о нарушениях при организации хранения вооружения и боеприпасов в селе Мила Бучанского района Киевской области.
По данным следствия, подозреваемый, как руководитель подразделения, ответственный за хранение вооружения и боеприпасов, допустил их размещение в помещении бывшего овощехранилища. Установлено, что склад с начала эксплуатации не имел необходимого паспорта и не соответствовал требованиям безопасности для хранения взрывоопасных предметов. Кроме того, он располагался менее чем в 100 метрах от жилой застройки. По материалам следствия, не соблюдались требования относительно допустимого количества боеприпасов и их рассредоточения, что должно было уменьшить риск одновременной детонации и поражения окружающих объектов
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет. Сообщается, что подозреваемому уже избрана мера пресечения.
Контекст
Российский удар по селу Мила Бучанского района произошел 28 августа. По данным СБУ, российский беспилотник типа "Герань-4" попал в складской объект, после чего началась масштабная вторичная детонация боеприпасов. В результате взрывов и пожаров были повреждены около 130 жилых домов и ряд других гражданских объектов.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар беспилотником по селу Мила в Киевской области с последующей детонацией, показав последствия и указав, что уже более 370 человек эвакуированы, а эвакуация постоянно продолжается.
Позже Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту российского удара по складам в селе Мила Бучанского района.