Україна та Бельгія визначили оборонні пріоритети до кінця 2026 року

Україна та Бельгія визначили ключові напрями оборонної співпраці до кінця 2026 року і домовилися працювати над розвитком співпраці у сфері дронів, спільних промислових проєктів та авіації. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

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Міністр оборони України Євгеній Хмара провів розмову з бельгійським колегою Тео Франкеном. Очільник Міноборони України подякував за 1 млрд євро оборонної допомоги у цьому році.

Україна вже конвертує цю підтримку в ефективні засоби для Сил оборони на полі бою. Обговорили перспективи розширення співпраці у сфері дронів та спільних промислових проєктів. Україна підтримує всі механізми, які посилюють нашу оборону та спроможності союзників - йдеться у дописі.

Крім того, Євгеній Хмара відзначив роль Бельгії у ремонті та постачанні запасних частин до літаків F-16.

Також Україна розраховує отримати додаткові авіаційні боєприпаси для протидії реактивним безпілотникам. Вдячні Бельгії за підтримку та готовність розвивати взаємовигідне оборонне партнерство - наголошують у міністерстві.

Нагадаємо

Бельгія твердо виступає проти використання заморожених російських активів для підтримки України, тоді як чотири країни ЄС прагнуть відновити цю схему.