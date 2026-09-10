Україна та Бельгія визначили оборонні пріоритети до кінця 2026 року
Київ • УНН
Йдеться про дрони, промислові проєкти, F-16 та авіаційні боєприпаси. Очільник Міноборони України Євген Хмара подякував бельгійському колезі подякував за 1 млрд євро оборонної допомоги у цьому році.
Україна та Бельгія визначили ключові напрями оборонної співпраці до кінця 2026 року і домовилися працювати над розвитком співпраці у сфері дронів, спільних промислових проєктів та авіації. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.
Деталі
Міністр оборони України Євгеній Хмара провів розмову з бельгійським колегою Тео Франкеном. Очільник Міноборони України подякував за 1 млрд євро оборонної допомоги у цьому році.
Україна вже конвертує цю підтримку в ефективні засоби для Сил оборони на полі бою. Обговорили перспективи розширення співпраці у сфері дронів та спільних промислових проєктів. Україна підтримує всі механізми, які посилюють нашу оборону та спроможності союзників
Крім того, Євгеній Хмара відзначив роль Бельгії у ремонті та постачанні запасних частин до літаків F-16.
Також Україна розраховує отримати додаткові авіаційні боєприпаси для протидії реактивним безпілотникам. Вдячні Бельгії за підтримку та готовність розвивати взаємовигідне оборонне партнерство
Нагадаємо
Бельгія твердо виступає проти використання заморожених російських активів для підтримки України, тоді як чотири країни ЄС прагнуть відновити цю схему.