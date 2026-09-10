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Украина и Бельгия определили оборонные приоритеты до конца 2026 года

Киев • УНН

 • 1430 просмотра

Речь идет о дронах, промышленных проектах, F-16 и авиационных боеприпасах. Глава Минобороны Украины Евгений Хмара поблагодарил бельгийского коллегу за 1 млрд евро оборонной помощи в этом году.

Украина и Бельгия определили оборонные приоритеты до конца 2026 года

Украина и Бельгия определили ключевые направления оборонного сотрудничества до конца 2026 года и договорились работать над развитием сотрудничества в сфере дронов, совместных промышленных проектов и авиации. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Министр обороны Украины Евгений Хмара провел разговор с бельгийским коллегой Тео Франкеном. Глава Минобороны Украины поблагодарил за 1 млрд евро оборонной помощи в этом году.

Украина уже конвертирует эту поддержку в эффективные средства для Сил обороны на поле боя. Обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере дронов и совместных промышленных проектов. Украина поддерживает все механизмы, которые усиливают нашу оборону и возможности союзников

- говорится в сообщении.

Кроме того, Евгений Хмара отметил роль Бельгии в ремонте и поставке запасных частей к самолетам F-16.

Также Украина рассчитывает получить дополнительные авиационные боеприпасы для противодействия реактивным беспилотникам. Благодарны Бельгии за поддержку и готовность развивать взаимовыгодное оборонное партнерство

- подчеркивают в министерстве.

Напомним

Бельгия твердо выступает против использования замороженных российских активов для поддержки Украины, тогда как четыре страны ЕС стремятся восстановить эту схему.

Алла Киосак

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