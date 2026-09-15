У НАТО заговорили про статтю 5 через російські гібридні атаки, але Європа поки боїться жорсткої відповіді

На тлі посилення російських атак на критичну інфраструктуру та оборонні підприємства європейські країни НАТО обговорюють можливі заходи у відповідь, однак уникають радикальних кроків через ризик прямої ескалації з росією. Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатів НАТО та європейських чиновників, пише УНН.

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Серед варіантів – дискусія про те, чи можуть гібридні атаки або їх сукупність стати підставою для застосування статті 5 НАТО про колективну оборону. Також союзники розглядають посилення захисту критичної інфраструктури.

Якщо ви продовжуватимете це робити, у нас не лише будуть варіанти реагування... ми також продовжимо підтримку України – заявив генсек НАТО Марк Рютте, звертаючись до путіна.

У НАТО поки вирішили "зберігати спокій"

За словами високопоставленого дипломата НАТО, тиск на Альянс посилюється після останніх інцидентів, зокрема удару російського дрона по поїзду поблизу польсько-українського кордону. Однак нинішню стратегію він описав як "зберігати спокій і продовжувати... підтримувати Україну".

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Politico зазначає, що занепокоєння в Європі зростає через саботажі, кібератаки та інші дії, які залишаються нижче порогу звичайної війни.

За даними видання, офіційного плану НАТО щодо відповіді на такі інциденти поки немає. Деякі союзники неформально пропонують визначити межу, після якої серія гібридних атак може порушити питання про застосування статті 5, однак консенсусу щодо цього в Альянсі наразі немає.

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