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В НАТО заговорили о статье 5 из-за российских гибридных атак, но Европа пока боится жёсткого ответа

Киев • УНН

 • 11967 просмотра

Союзники НАТО рассматривают ответ на диверсии, кибератаки и удары РФ. Консенсуса относительно применения статьи 5 пока нет.

В НАТО заговорили о статье 5 из-за российских гибридных атак, но Европа пока боится жёсткого ответа

На фоне усиления российских атак на критическую инфраструктуру и оборонные предприятия европейские страны НАТО обсуждают возможные меры в ответ, однако избегают радикальных шагов из-за риска прямой эскалации с Россией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов НАТО и европейских чиновников, пишет УНН.

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Среди вариантов — дискуссия о том, могут ли гибридные атаки или их совокупность стать основанием для применения статьи 5 НАТО о коллективной обороне. Также союзники рассматривают усиление защиты критической инфраструктуры.

Если вы продолжите это делать, у нас будут не только варианты реагирования... мы также продолжим поддерживать Украину

— заявил генсек НАТО Марк Рютте, обращаясь к Путину.

В НАТО пока решили "сохранять спокойствие"

По словам высокопоставленного дипломата НАТО, давление на Альянс усиливается после последних инцидентов, в частности удара российского дрона по поезду недалеко от польско-украинской границы. Однако нынешнюю стратегию он описал как "сохранять спокойствие и продолжать... поддерживать Украину".

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Politico отмечает, что обеспокоенность в Европе растет из-за диверсий, кибератак и других действий, которые остаются ниже порога обычной войны.

По данным издания, официального плана НАТО по реагированию на такие инциденты пока нет. Некоторые союзники неформально предлагают определить черту, после пересечения которой серия гибридных атак может поставить вопрос о применении статьи 5, однако консенсуса по этому поводу в Альянсе пока нет.

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Степан Гафтко

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