Кім Чен Ин пообіцяв путіну "незмінну підтримку" та перемогу росії у "священній війні"

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про намір ще більше поглибити співпрацю з росією та висловив упевненість у її перемозі у війні проти України, яку назвав "священною". Про це повідомляє Reuters з посиланням на північнокорейське державне агентство KCNA, пише УНН.

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Заява містилася у відповіді Кім Чен Ина на привітання путіна з 78-ю річницею заснування КНДР. Північнокорейський лідер наголосив, що Пхеньян має намір "всебічно" розширювати співпрацю з москвою на основі дружби, взаємодопомоги та союзницьких відносин.

Кім також заявив, що переконаний у перемозі росії в нинішній "священній війні за захист інтересів безпеки країни та міжнародної справедливості".

Кім пообіцяв путіну підтримку

Лідер КНДР запевнив путіна та російський народ у своїй "незмінній підтримці". Його слова пролунали на тлі значного поглиблення військової співпраці між Пхеньяном і москвою.

Північна Корея направила своїх військових для участі у бойових діях на боці росії та поглибила військову взаємодію з москвою в межах укладеного між країнами договору про взаємну оборону.

Окреме послання Кім Чен Ин надіслав голові КНР Сі Цзіньпіну. У ньому він пообіцяв співпрацювати з Китаєм для подальшого розвитку "традиційної дружби" між країнами та просування їхньої спільної "соціалістичної справи".

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