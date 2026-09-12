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Північна Корея запустила кілька балістичних ракет у Японське море

Київ • УНН

 • 968 перегляди

Пуски здійснили з району Вонсана наступного дня після спільних навчань Південної Кореї, Японії та США. Загрози союзникам США не виявили.

Північна Корея запустила кілька балістичних ракет у Японське море

Північна Корея вранці 12 вересня запустила кілька балістичних ракет у напрямку Японського моря. Про це повідомляє Yle із посиланням на південнокорейських військових, пише УНН.

Деталі

За даними військових Південної Кореї, пуски здійснили з району міста Вонсан на східному узбережжі КНДР.

Американські військові заявили, що запущені ракети не становили безпосередньої загрози для збройних сил США або їхніх союзників.

Пуски відбулися наступного дня після завершення спільних військових навчань Південної Кореї, Японії та США. КНДР неодноразово проводила ракетні випробування під час або після навчань своїх сусідів та Вашингтона.

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Степан Гафтко

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