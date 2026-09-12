Северная Корея запустила несколько баллистических ракет в Японское море

Северная Корея утром 12 сентября запустила несколько баллистических ракет в направлении Японского моря. Об этом сообщает Yle со ссылкой на южнокорейских военных, пишет УНН.

Детали

По данным военных Южной Кореи, пуски были осуществлены из района города Вонсан на восточном побережье КНДР.

Американские военные заявили, что запущенные ракеты не представляли непосредственной угрозы для вооружённых сил США или их союзников.

Пуски состоялись на следующий день после завершения совместных военных учений Южной Кореи, Японии и США. КНДР неоднократно проводила ракетные испытания во время или после учений своих соседей и Вашингтона.

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