Ким Чен Ын ввёл в эксплуатацию второй ядерный эсминец
Киев • УНН
Северная Корея ввела в эксплуатацию второй эсминец класса 5000 тонн в порту Вонсан. Ким Чен Ын связал корабль с ядерным сдерживанием.
Северная Корея ввела в эксплуатацию второй эсминец класса 5 000 тонн менее чем за три месяца, продолжая наращивать военно-морские силы и их ядерный потенциал. Церемония с участием Ким Чен Ына прошла в порту Вонсан на фоне попыток Дональда Трампа возобновить переговоры с северокорейским лидером. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Эсминец нового поколения должен наносить смертельный ответный удар по врагам, поскольку он является силой, задействованной в государственной системе ядерного сдерживания
Это произошло после того, как в июне Северная Корея ввела в эксплуатацию свой первый эсминец класса 5 000 тонн — «Чхве Хён». Ким активизирует усилия по укреплению огневой мощи ВМС Северной Кореи в Жёлтом море на западе и в водах в направлении Японии на востоке. В настоящее время военно-морские силы Северной Кореи состоят преимущественно из небольших судов, предназначенных для береговой обороны.
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«Одного лишь объявления о введении в эксплуатацию этого корабля, который фактически является ударным эсминцем, будет достаточно, чтобы донести до мира наши взгляды и позицию», — сказал Ким. «Мы будем реализовывать своё законное право на самооборону и будем реагировать в случае необходимости».
Введение эсминца в эксплуатацию происходит на фоне попыток Трампа возобновить личную дипломатию с Кимом, которая определяла первый президентский срок американского лидера. Хотя Ким до сих пор публично не принял предложения Трампа, южнокорейская разведка на прошлой неделе заявила, что саммит между двумя лидерами может состояться «в любое время».
Отдельно Белый дом заявил, что Трамп по-прежнему готов к переговорам с Кимом без предварительных условий.
Это заявление также прозвучало в момент, когда США, Южная Корея и Япония в понедельник начинают пятидневные совместные учения в международных водах у южнокорейского курортного острова Чеджу. По словам Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи, в учениях будут задействованы военно-морские и военно-воздушные силы трёх стран для усиления сдерживания угроз со стороны Северной Кореи.
В своей речи Ким заявил, что Северная Корея реализует планы по укреплению военно-морских сил и что через восемь месяцев он продемонстрирует это всему миру. Он не уточнил, что именно будет представлено тогда. Ким заявлял, что Северная Корея планирует ежегодно строить два надводных корабля, превосходящих по размерам судно класса «Чхве Хён», в частности крейсер водоизмещением 10 000 тонн.
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