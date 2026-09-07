Ким Чен Ын ввёл в эксплуатацию второй ядерный эсминец

$44.7351.94
ukenru
01:21 • 17368 просмотра
«Проведём реванш в ноябре»: Фьюри бросил Усику вызов на третий бой
6 сентября, 23:12 • 22123 просмотра
Ночная атака дронами на Запорожье: загорелся торговый центрPhotoVideo
6 сентября, 22:05 • 9056 просмотра
Виткофф и Кушнер отправились из Киева поездом «Экспресс мира»Photo
6 сентября, 20:22 • 22173 просмотра
Кравченко: Моя должность не освобождает меня от проверки, но и не отменяет требования доказывать обвинения фактами
6 сентября, 14:36 • 36295 просмотра
В россии полностью остановил работу рязанский НПЗ после удара дронов FP-1Video
6 сентября, 10:32 • 40748 просмотра
Кравченко отверг свою причастность к прикрытию незаконных колл-центров
Эксклюзив
6 сентября, 09:55 • 31494 просмотра
Астропрогноз и гороскоп на неделю 7–13 сентября 2026 года
Эксклюзив
6 сентября, 08:57 • 28664 просмотра
Политолог объяснил, почему россия держит Украину под постоянными обстрелами
6 сентября, 08:02 • 25278 просмотра
Украинские военные с помощью дронов FP-1 атаковали рязанский НПЗVideo
Эксклюзив
6 сентября, 07:50 • 42191 просмотра
Действительно ли гормоны определяют наши достижения: что на самом деле влияет на мотивацию и успех
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
4.2м/с
73%
754мм
Популярные новости
Зеленский ожидает от Вашингтона новых санкций против России6 сентября, 20:59 • 9208 просмотра
Слабое место Украины — противоракетные возможности, но мы усилимся — Зеленский6 сентября, 23:48 • 5542 просмотра
Папа Лев XIV выступил с заявлением после визитов Виткоффа и Кушнера в Москву и КиевPhoto7 сентября, 00:23 • 7932 просмотра
Грузовой самолёт врезался в автомобиль при посадке в Майами — погибли 5 человекVideo00:47 • 4526 просмотра
Еврокомиссар: «Коренная причина» войны РФ против Украины — сам Путин01:54 • 10534 просмотра
публикации
Действительно ли гормоны определяют наши достижения: что на самом деле влияет на мотивацию и успех
Эксклюзив
6 сентября, 07:50 • 42187 просмотра
Как война изменила украинское кино - главные выводы Одесского международного кинофестиваля 2026Photo4 сентября, 14:28 • 92197 просмотра
Увольнение со службы, денежное обеспечение, перевод — в Офисе военного омбудсмена назвали причины наиболее частых жалоб
Эксклюзив
4 сентября, 12:00 • 93336 просмотра
БЭБ не может самостоятельно устанавливать новые правила налогообложения - юрист
Эксклюзив
4 сентября, 11:35 • 81585 просмотра
Крым под ударами: каким был курортный сезон 2026 года для россиянPhotoVideo
Эксклюзив
4 сентября, 11:01 • 75806 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Ким Чен Ын
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 40375 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 39086 просмотра
Блогерша Анастасия Скальницкая объявила о разводе с мужемVideo4 сентября, 16:24 • 49133 просмотра
Келли Осборн рассказала, как пережила жесткий бодишейминг после смерти отцаPhoto4 сентября, 00:05 • 67309 просмотра
Хлои Кардашьян показала детей в первый день учебы и призналась, что не готова к их взрослениюPhoto3 сентября, 23:07 • 62943 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Хранитель
Грибы
Фокс Ньюс
Ка-50

Ким Чен Ын ввёл в эксплуатацию второй ядерный эсминец

Киев • УНН

 • 1806 просмотра

Северная Корея ввела в эксплуатацию второй эсминец класса 5000 тонн в порту Вонсан. Ким Чен Ын связал корабль с ядерным сдерживанием.

Ким Чен Ын ввёл в эксплуатацию второй ядерный эсминец

Северная Корея ввела в эксплуатацию второй эсминец класса 5 000 тонн менее чем за три месяца, продолжая наращивать военно-морские силы и их ядерный потенциал. Церемония с участием Ким Чен Ына прошла в порту Вонсан на фоне попыток Дональда Трампа возобновить переговоры с северокорейским лидером. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Эсминец нового поколения должен наносить смертельный ответный удар по врагам, поскольку он является силой, задействованной в государственной системе ядерного сдерживания

- сообщило KCNA.

Это произошло после того, как в июне Северная Корея ввела в эксплуатацию свой первый эсминец класса 5 000 тонн — «Чхве Хён». Ким активизирует усилия по укреплению огневой мощи ВМС Северной Кореи в Жёлтом море на западе и в водах в направлении Японии на востоке. В настоящее время военно-морские силы Северной Кореи состоят преимущественно из небольших судов, предназначенных для береговой обороны.

КНДР ввела в строй новый эсминец и заявила о курсе на создание ядерного флота24.06.26, 07:44 • 5242 просмотра

«Одного лишь объявления о введении в эксплуатацию этого корабля, который фактически является ударным эсминцем, будет достаточно, чтобы донести до мира наши взгляды и позицию», — сказал Ким. «Мы будем реализовывать своё законное право на самооборону и будем реагировать в случае необходимости».

Введение эсминца в эксплуатацию происходит на фоне попыток Трампа возобновить личную дипломатию с Кимом, которая определяла первый президентский срок американского лидера. Хотя Ким до сих пор публично не принял предложения Трампа, южнокорейская разведка на прошлой неделе заявила, что саммит между двумя лидерами может состояться «в любое время».

Отдельно Белый дом заявил, что Трамп по-прежнему готов к переговорам с Кимом без предварительных условий.

Это заявление также прозвучало в момент, когда США, Южная Корея и Япония в понедельник начинают пятидневные совместные учения в международных водах у южнокорейского курортного острова Чеджу. По словам Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи, в учениях будут задействованы военно-морские и военно-воздушные силы трёх стран для усиления сдерживания угроз со стороны Северной Кореи.

В своей речи Ким заявил, что Северная Корея реализует планы по укреплению военно-морских сил и что через восемь месяцев он продемонстрирует это всему миру. Он не уточнил, что именно будет представлено тогда. Ким заявлял, что Северная Корея планирует ежегодно строить два надводных корабля, превосходящих по размерам судно класса «Чхве Хён», в частности крейсер водоизмещением 10 000 тонн.

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря06.08.26, 12:54 • 3493 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
Ядерное оружие
Bloomberg L.P.
Ким Чен Ын
Дональд Трамп
Северная Корея
Южная Корея
Япония
Соединённые Штаты