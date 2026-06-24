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КНДР ввела в строй новый эсминец и заявила о курсе на создание ядерного флота

Киев • УНН

 • 1178 просмотра

Северная Корея официально ввела в эксплуатацию новый эсминец "Чхве Хён". Ким Чен Ын заявил о планах ежегодно вводить в состав ВМС два новых корабля в течение пяти лет.

КНДР ввела в строй новый эсминец и заявила о курсе на создание ядерного флота

Северная Корея официально ввела в эксплуатацию новый эсминец "Чхве Хён" и подтвердила намерение продолжать развитие ядерного флота. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Во время церемонии в порту Нампхо лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что новый эсминец обладает "самыми современными оперативными и боевыми возможностями". По его словам, программа оснащения военно-морских сил ядерным оружием реализуется в соответствии с утвержденным планом.

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Ким также пообещал продолжить модернизацию флота и строительство более крупных боевых кораблей. По его словам, в течение следующих пяти лет Северная Корея планирует ежегодно вводить в состав ВМС два новых надводных корабля, которые будут превосходить по размерам эсминец класса "Чхве Хён".

КНДР усиливает военно-морской потенциал

Развертывание нового корабля произошло после апрельских испытаний стратегических крылатых и противокорабельных ракет, запуск которых осуществлялся с борта эсминца. Накануне Ким Чен Ын также одобрил строительство новых военно-морских баз для обслуживания растущего флота страны.

В настоящее время военно-морские силы КНДР в основном состоят из небольших кораблей береговой обороны. В то же время власти страны активно работают над усилением морской составляющей своих вооруженных сил в Желтом море и акватории к востоку от Корейского полуострова. 

Ким Чен Ын хочет увеличения ядерных сил после войны между США и Ираном23.06.26, 11:59 • 3000 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Ядерное оружие
Крылатая ракета
Желтое море
Bloomberg L.P.
Ким Чен Ын
Северная Корея