КНДР объявила вопрос своего ядерного разоружения окончательно закрытым

Вопрос денуклеаризации Северной Кореи "окончательно закрыт". Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел КНДР, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в МИД страны также осудили недавние переговоры о ядерном сдерживании между США и Южной Кореей.

Бессмысленная риторика США и их вассальных сил против КНДР и сотрудничество в создании ядерной угрозы никогда не смогут повлиять на необратимый статус КНДР как государства с ядерным оружием