КНДР объявила вопрос своего ядерного разоружения окончательно закрытым
Киев • УНН
МИД КНДР назвал статус ядерной державы необратимым и осудил действия США. Вопрос денуклеаризации Пхеньян официально считает окончательно закрытым.
Вопрос денуклеаризации Северной Кореи "окончательно закрыт". Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел КНДР, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Отмечается, что в МИД страны также осудили недавние переговоры о ядерном сдерживании между США и Южной Кореей.
Бессмысленная риторика США и их вассальных сил против КНДР и сотрудничество в создании ядерной угрозы никогда не смогут повлиять на необратимый статус КНДР как государства с ядерным оружием
Как известно, на прошлой неделе официальные лица США и Южной Кореи обсудили усиление ядерного сдерживания и готовности к растущей программе вооружения Северной Кореи на переговорах в Сеуле в рамках своей Ядерной консультативной группы.
Напомним
На прошлой неделе Ким Ё Чжон, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, заявила, что Северная Корея никогда не откажется от своего статуса ядерной державы.
В свою очередь США и Япония подтвердили курс на денуклеаризацию КНДР и отвергли заявления рф о закрытии этого вопроса.
ЕС и Южная Корея заявили, что никогда не признают КНДР ядерной державой11.06.26, 07:50 • 4042 просмотра