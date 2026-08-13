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Рекордные ливни затопили восток Японии: тысячи домов без света, есть погибший

Киев • УНН

 • 1510 просмотра

В четверг на восток Японии обрушились рекордные ливни, затопившие дороги и дома и парализовавшие транспорт. По меньшей мере одного человека обнаружили мертвым, тысячи домов остались без электричества.

Рекордные ливни затопили восток Японии: тысячи домов без света, есть погибший

В четвер на востоке Японии обрушились рекордные по интенсивности ливни, затопив дороги и дома, парализовав движение транспорта и вызвав отключения электроэнергии в десятках тысяч домов вблизи Токио, сообщили официальные лица. По меньшей мере одного человека нашли мертвым, передает УНН со ссылкой на AP.

Японское метеорологическое агентство выпустило самое серьезное предупреждение о сильных дождях в 14 муниципалитетах префектуры Тиба, предупредив жителей о наводнениях и оползнях.

Агентство пожарной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило, что одного человека нашли мертвым в городе Итикава, а двух людей, застрявших в затопленном автомобиле, спасли в соседнем городе Касива. Их состояние неизвестно.

На кадрах, показанных телеканалом NHK News, видно, как пешеходы возле железнодорожного вокзала Итикава идут по воде по колено, а автомобили застревают на затопленных дорогах в других местах. Движение некоторых поездов в этом районе было прекращено.

По данным NHK, в четверг вечером в городе Тиба и ряде других близлежащих городов прогнозировалось рекордное количество осадков — более 100 миллиметров (4 дюймов) всего за один час. По данным агентства, почти 220 000 жителей этого района получили рекомендацию укрыться в более безопасных местах.

Представитель Японского метеорологического агентства Такуя Хосоми заявил на транслировавшейся по телевидению пресс-конференции, посвященной чрезвычайной ситуации, что было зафиксировано беспрецедентное количество осадков.

Сильные дожди обрушились на северо-восток Японии на следующий день после того, как тропический шторм нанес удары по меньшей мере семи людям, повалил деревья и вызвал массовые отключения электроэнергии.

Антонина Туманова

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Токио
Япония