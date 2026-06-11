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ЕС и Южная Корея заявили, что никогда не признают КНДР ядерной державой

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Брюссель и Сеул подтвердили курс на денуклеаризацию полуострова и усиливают оборонное сотрудничество. Стороны также осудили военные связи РФ и КНДР.

ЕС и Южная Корея заявили, что никогда не признают КНДР ядерной державой

Южная Корея и Европейский Союз подтвердили приверженность политике денуклеаризации Корейского полуострова и заявили, что Северная Корея никогда не будет признана ядерной державой. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом после переговоров президента Южной Кореи Ли Джэ Мёна с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В ходе встречи стороны также договорились усилить сотрудничество в сфере безопасности и обороны, в частности по обмену разведывательной информацией. В совместном заявлении подчеркивается, что "КНДР никогда не будет признана ядерной державой".

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Заявление прозвучало на фоне дискуссий о возможном изменении подхода Китая к ядерной программе Северной Кореи. Во время недавнего визита лидера КНР Си Цзиньпина в Пхеньян вопрос денуклеаризации публично не упоминался, хотя ранее он был одним из ключевых элементов китайской позиции. Это породило предположения, что Пекин может фактически мириться со статусом КНДР как ядерной державы.

Кроме этого, ЕС и Южная Корея осудили углубление военного сотрудничества между россией и Северной Кореей. Европейские лидеры также призвали москву согласиться на полное прекращение огня в Украине и возобновить переговорный процесс по завершению войны.

США и Япония отвергли заявления о «закрытом вопросе» ядерной программы КНДР10.06.26, 08:00 • 29001 просмотр

Степан Гафтко

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