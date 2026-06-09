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Си Цзиньпин заявил о более глубоком взаимопонимании по завершении саммита с КНДР

Киев • УНН

 • 798 просмотра

Си Цзиньпин и Ким Чен Ын договорились о расширении сотрудничества в экономике и политике. Пхеньян официально поддержал принцип единого Китая.

Си Цзиньпин заявил о более глубоком взаимопонимании по завершении саммита с КНДР

Глава Китая Си Цзиньпин во вторник завершил свой первый визит в Северную Корею за семь лет, заявив, что было установлено более глубокое и всестороннее взаимопонимание, которое открыло более четкий путь для развития связей, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и Си договорились расширить сотрудничество в сферах политики, экономики и культуры на саммите в Пхеньяне, который открыл новую главу в отношениях между странами, сообщило официальное информационное агентство Северной Кореи KCNA.

"Взаимопонимание между Китаем и Северной Кореей стало более глубоким и всесторонним, а направление будущего развития стало более четким и определенным", – сказал Си принимающей стороне на обеде перед отъездом, добавило китайское Xinhua.

Ким махал обеими руками, когда самолет Си двигался по взлетной полосе, как видно на кадрах государственного вещателя Китая CCTV, после восторженных проводов жителей Пхеньяна, которые выстроились вдоль дороги к аэропорту, размахивая флагами и выкрикивая лозунги дружбы.

Ранее лидеры совместно посадили ель на территории ключевой школы политической подготовки партийных кадров, что, по данным Xinhua, символизирует "постоянно обновляющуюся дружбу".

На второй день своего визита к единственному официальному союзнику Китая по договору Си также посетил Башню китайско-корейской дружбы в Пхеньяне, которая чтит память китайских солдат, погибших в Корейской войне, добавило агентство.

Оба договорились стремиться к более тесной стратегической коммуникации через визиты высокопоставленных лиц, сообщает KCNA.

Ким сказал Си, что он будет полностью поддерживать принцип "Единого Китая", который Пекин рассматривает как то, что обе стороны Тайваньского пролива принадлежат одной стране, независимо от изменений в международной ситуации, добавили там.

Китай рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою собственную территорию и никогда не отказывался от применения силы для установления контроля над островом, хотя Тайбэй отвергает претензии на суверенитет.

Однако, несмотря на выражения доброй воли, аналитики увидели контрастные приоритеты в официальных сообщениях о визите.

Хотя Xinhua детально описала предложения, начиная от обменов на высоком уровне до торговли и сельского хозяйства, а также восстановления транспортного сообщения, KCNA рассматривало саммит в более широком смысле как пакт равных партнеров, отмечают аналитики.

Пхеньян подчеркнул достоинство режима и "особые отношения" соседей, добавил Лим Иль-чхоль, профессор южнокорейского университета Кённам, в то время как Пекин сделал акцент на практических межгосударственных связях и своих инициативах по международному порядку.

"Северная Корея удалила элементы, которые могли бы сделать ее похожей на подчиненную, зависимую или бенефициарную сторону, и переписала отношения как между равными", — сказал Хон Мин, старший научный сотрудник Корейского института национального объединения.

"Это усилило сигналы солидарности, такие как антиамериканские и связанные с Тайванем сообщения, в то же время стирая сигналы зависимости или подчинения", — указал он.

Китай является крупнейшим торговым партнером Северной Кореи, и аналитики заявили, что поездка Си может быть сосредоточена на торговле и туризме.

Си и первая леди Пэн Лиюань присутствовали на исполнении китайских и северокорейских песен в сопровождении Кима и его жены Ли Соль Чжу, что подчеркнуло "ценность и близость дружбы между КНДР и Китаем", сообщает KCNA.

Китайско-северокорейские отношения достигли "новой исторической отправной точки", сказал Си на банкете, организованном Кимом по случаю 65-й годовщины договора о дружбе между соседями, добавило KCNA.

Си пообещал, что Пекин не откажется от своего обязательства защищать общие интересы, сообщило в понедельник агентство Xinhua.

Но северокорейские СМИ не сообщили, шла ли речь о программе ядерного оружия Пхеньяна или его отношениях со Соединенными Штатами на переговорах.

Такое отсутствие свидетельствует о том, что Пекин хотел бы, чтобы визит был сосредоточен на соседских связях, сказал профессор политологии Национального университета Сингапура Джа Ян Чонг.

В течение своего первого срока президент США Дональд Трамп трижды встречался с Ким Чен Ыном, прежде чем беспрецедентные дипломатические усилия провалились из-за требований США к Северной Корее отказаться от ядерного оружия. Трамп заявил, что готов возобновить переговоры.

"Сомнительно, что Си станет катализатором переговоров между США и Северной Кореей", – сказал при этом Лейф-Эрик Исли, профессор международных исследований Женского университета Ихва в Сеуле.

Си Цзиньпин прибыл в КНДР с редким визитом и объявил о "непобедимой дружбе"08.06.26, 10:17 • 4732 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Ядерное оружие
Дипломатка
Reuters
Ким Чен Ын
Пхеньян
Дональд Трамп
Северная Корея
Тайвань
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты