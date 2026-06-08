Си Цзиньпин прибыл в КНДР с редким визитом и объявил о «непобедимой дружбе»

$44.360.0251.640.03
ukenru
06:25 • 11206 просмотра
Дрон пересек границу Молдовы и взорвался во время атаки рф на Украину
7 июня, 11:59 • 29035 просмотра
Дроны FP-2 поразили два нефтяных объекта в временно оккупированном КрымуVideo
Эксклюзив
7 июня, 10:35 • 56829 просмотра
Грозы и жара до 29 градусов - в ближайшие трое суток Украину ждет неустойчивая погода
7 июня, 10:21 • 41397 просмотра
Гросси обеспокоен ударом РФ, команда МАГАТЭ посетит объект на Чернобыльской площадке, чтобы осмотреть последствия
7 июня, 09:41 • 72996 просмотра
Fire Point работает над новой ракетой на 850 км и спутниковой альтернативой StarlinkPhoto
7 июня, 07:53 • 42120 просмотра
На Буковине под группой детей обрушился мост во время экскурсии, есть пострадавшиеVideo
7 июня, 07:14 • 27734 просмотра
Враг атаковал беспилотником здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, есть повреждения
6 июня, 19:20 • 46766 просмотра
Ирландский завод легально поставляет сырье для российского ВПК - FT
6 июня, 15:56 • 62143 просмотра
Пентагон повысил уровень угрозы из-за шпионажа Израиля за чиновниками США - NBC News
Эксклюзив
6 июня, 13:30 • 46015 просмотра
Подозрения по делу о подрыве Каховской ГЭС могут объявить до конца года - Офис Генпрокурора
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1м/с
89%
748мм
Популярные новости
Трамп призвал Израиль не отвечать на обстрел Ирана ради сделки7 июня, 21:58 • 10331 просмотра
Зеленский в Лондоне обсудил с лидерами Британии, Франции и ФРГ удары по россии и новую помощьVideo7 июня, 22:30 • 14128 просмотра
Мобильные группы моральной поддержки адаптируют новобранцев в ВСУ - ГенштабPhoto7 июня, 23:06 • 13926 просмотра
Зеленский и лидеры E3 согласовали 5 условий для завершения войны7 июня, 23:41 • 15415 просмотра
Атаки дронов парализовали аэропорт Сочи — тысячи людей ждут рейсовVideo8 июня, 00:16 • 17045 просмотра
публикации
Fire Point работает над новой ракетой на 850 км и спутниковой альтернативой StarlinkPhoto7 июня, 09:41 • 72979 просмотра
Уход за розами в течение года: что делать весной, летом, осенью и зимой, чтобы иметь здоровые цветыPhoto6 июня, 14:12 • 80514 просмотра
Годовщина подрыва Каховской ГЭС - как катастрофа изменила юг УкраиныPhoto6 июня, 05:53 • 98590 просмотра
Куда пойти в Киеве 6-7 июняPhoto5 июня, 17:31 • 110924 просмотра
5 июня — Всемирный день окружающей среды: как украинцы меняют экопривычкиPhoto
Эксклюзив
5 июня, 14:02 • 132634 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Никол Пашинян
Дональд Трамп
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Армения
Сумская область
Иран
Реклама
УНН Lite
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 29558 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 101079 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 144493 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 147954 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 180179 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат
Шахед 131

Си Цзиньпин прибыл в КНДР с редким визитом и объявил о «непобедимой дружбе»

Киев • УНН

 • 890 просмотра

Си Цзиньпин прибыл в КНДР для укрепления дружбы и обсуждения стабильности. Это его первый визит в Пхеньян с 2019 года.

Си Цзиньпин прибыл в КНДР с редким визитом и объявил о «непобедимой дружбе»

Глава Китая Си Цзиньпин, прибыв в Северную Корею в понедельник, приветствовал "непобедимую дружбу" с Пхеньяном. Это его первая зарубежная поездка в этом году после проведения двух подряд саммитов в Пекине, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Китай, главный геополитический соперник Вашингтона, был главным торговым партнером Северной Кореи на протяжении десятилетий и ключевым источником дипломатической и экономической поддержки для страны, пострадавшей от многочисленных международных санкций.

Военные офицеры выстроились на красной дорожке, когда самолет Air China, на борту которого находился Си Цзиньпин, прибыл с его первым визитом с 2019 года, как видно из видеозаписи агентства Xinhua.

Ким и его жена Ли Соль Чжу приветствовали Си Цзиньпина, которого сопровождала супруга Пэн Лиюань.

Два лидера пожали друг другу руки, а дети подарили цветы Си Цзиньпину и Пэн Лиюань, а под китайским и северокорейским флагами висел баннер с надписью "Мы искренне приветствуем товарища Си Цзиньпина" и восхвалением "нерушимой дружбы" двух стран.

Как отмечает Bloomberg, лидеры отправились на площадь Ким Ир Сена для официальной церемонии встречи с салютом из 21 орудия. Си провел осмотр северокорейского военного почетного караула рядом с Кимом, а войска выкрикивали пожелания китайскому лидеру здоровья на корейском языке, сообщает Xinhua. В состав делегации Си входят его главный помощник Цай Ци и министр иностранных дел Ван И.

Си, как указывает AFP, совершает поездку после того, как отдельно принимал президента США Дональда Трампа и главу кремля владимира путина в Пекине, а также на фоне того, как ядерные переговоры Северной Кореи с Вашингтоном остаются в тупике.

Белый дом заявил в прошлом месяце, что Си и Трамп "подтвердили свою общую цель денуклеаризации Северной Кореи" во время своего саммита в Пекине.

Однако влиятельная сестра лидера Ким Чен Ына заявила накануне приезда Си, что программа ядерного оружия Северной Кореи является "линией без отступления".

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил в понедельник, что Сеул не должен отказываться от денуклеаризации Северной Кореи, добавив, что "Северная Корея все еще производит ядерный материал даже в этот самый момент".

Минсон Ку, профессор дипломатии в Университете ДеПола, сказал AFP, что "Пекин, вероятно, признал Северную Корею ядерной державой", но Си "вероятно, скажет Киму, что Китай хочет стабильности больше всего".

Китай "всегда отдавал приоритет стабильности и сейчас ему приходится управлять своими отношениями и разногласиями с США", сказала Ку.

Сон-Хён Ли, приглашенный ученый Азиатского центра Гарвардского университета, также заявил, что Пекин переходит к "гарантированию устойчивости режима", а не к стремлению принудить Северную Корею к денуклеаризации.

"Более широкая региональная стратегия Китая выиграет от стабильного, хорошо вооруженного и согласованного буферного государства, которое поглощает военную пропускную способность США и союзников", – сказал он AFP.

Северная Корея неоднократно объявляла себя "необратимо" ядерной державой с момента провала саммита Кима и Трампа 2019 года из-за вопросов денуклеаризации и ослабления санкций.

Южная Корея и США будут следить за поездкой Си на предмет любых признаков того, что Китай меняет свою давнюю позицию относительно безъядерного Корейского полуострова, указывает Bloomberg.

Как указывает AFP, война в Украине также придала Киму уверенности, обеспечив ему критически важную поддержку со стороны москвы после отправки войск на фронт на стороне российских сил.

Некоторые аналитики говорят, что саммит может быть способом Си противодействовать растущему влиянию россии на Северную Корею, но Ку подчеркнула, что "в целом москва не является такой большой державой, как Китай".

"Отношения сил между москвой и Пхеньяном более равноправные, чем между Пекином и Пхеньяном; москве нужен Ким для их войны в Украине так же, как Киму нужен обмен технологиями и продовольствием из россии", – сказала она.

В статье, опубликованной на первой полосе северокорейской газеты Rodong Sinmun, Си пообещал более тесное сотрудничество.

"Независимо от того, как меняются времена или как развивается международная ситуация, традиционная дружба между Китаем и Северной Кореей всегда непобедима", – написал Си.

В последний раз Си встречался с Кимом в сентябре, когда пригласил северокорейского лидера и путина на военный парад в Пекине, посвященный 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Трамп достиг незначительного прогресса в отношении Северной Кореи, особенно на ядерном фронте, несмотря на его предыдущие громкие саммиты с Ким Чен Ыном.

Северная Корея также является единственной страной, имеющей официальный, обязательный военный союз с Китаем.

Аналитики утверждают, что Северная Корея также может служить полезным противовесом партнерам США в регионе, включая Южную Корею и Японию.

Долгосрочные китайско-японские отношения ухудшились после того, как премьер-министр Санаэ Такаити, "ястреб" в области безопасности, в прошлом году предположила, что Токио может вмешаться военным путем в любую попытку Китая захватить самоуправляемый Тайвань.

"С ростом международного авторитета Китая Пекин, вероятно, стремится активнее вовлечь Пхеньян в свою дипломатическую орбиту", - сказал Лим Иль-чхоль, эксперт по вопросам Северной Кореи из Университета Кённам.

Си Цзиньпин впервые с 2019 года поедет к Ким Чен Ыну в КНДР05.06.26, 15:23 • 3378 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Ядерное оружие
Санкции
Выборы в США
Война в Украине
Владимир Путин
Ван И (политик)
Bloomberg News
Гарвардский университет
Ким Чен Ын
Пекин
Пхеньян
Дональд Трамп
Северная Корея
Тайвань
Южная Корея
Си Цзиньпин
Китай
Япония
Соединённые Штаты