Си Цзиньпин прибыл в КНДР с редким визитом и объявил о «непобедимой дружбе»

Глава Китая Си Цзиньпин, прибыв в Северную Корею в понедельник, приветствовал "непобедимую дружбу" с Пхеньяном. Это его первая зарубежная поездка в этом году после проведения двух подряд саммитов в Пекине, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Китай, главный геополитический соперник Вашингтона, был главным торговым партнером Северной Кореи на протяжении десятилетий и ключевым источником дипломатической и экономической поддержки для страны, пострадавшей от многочисленных международных санкций.

Военные офицеры выстроились на красной дорожке, когда самолет Air China, на борту которого находился Си Цзиньпин, прибыл с его первым визитом с 2019 года, как видно из видеозаписи агентства Xinhua.

Ким и его жена Ли Соль Чжу приветствовали Си Цзиньпина, которого сопровождала супруга Пэн Лиюань.

Два лидера пожали друг другу руки, а дети подарили цветы Си Цзиньпину и Пэн Лиюань, а под китайским и северокорейским флагами висел баннер с надписью "Мы искренне приветствуем товарища Си Цзиньпина" и восхвалением "нерушимой дружбы" двух стран.

Как отмечает Bloomberg, лидеры отправились на площадь Ким Ир Сена для официальной церемонии встречи с салютом из 21 орудия. Си провел осмотр северокорейского военного почетного караула рядом с Кимом, а войска выкрикивали пожелания китайскому лидеру здоровья на корейском языке, сообщает Xinhua. В состав делегации Си входят его главный помощник Цай Ци и министр иностранных дел Ван И.

Си, как указывает AFP, совершает поездку после того, как отдельно принимал президента США Дональда Трампа и главу кремля владимира путина в Пекине, а также на фоне того, как ядерные переговоры Северной Кореи с Вашингтоном остаются в тупике.

Белый дом заявил в прошлом месяце, что Си и Трамп "подтвердили свою общую цель денуклеаризации Северной Кореи" во время своего саммита в Пекине.

Однако влиятельная сестра лидера Ким Чен Ына заявила накануне приезда Си, что программа ядерного оружия Северной Кореи является "линией без отступления".

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил в понедельник, что Сеул не должен отказываться от денуклеаризации Северной Кореи, добавив, что "Северная Корея все еще производит ядерный материал даже в этот самый момент".

Минсон Ку, профессор дипломатии в Университете ДеПола, сказал AFP, что "Пекин, вероятно, признал Северную Корею ядерной державой", но Си "вероятно, скажет Киму, что Китай хочет стабильности больше всего".

Китай "всегда отдавал приоритет стабильности и сейчас ему приходится управлять своими отношениями и разногласиями с США", сказала Ку.

Сон-Хён Ли, приглашенный ученый Азиатского центра Гарвардского университета, также заявил, что Пекин переходит к "гарантированию устойчивости режима", а не к стремлению принудить Северную Корею к денуклеаризации.

"Более широкая региональная стратегия Китая выиграет от стабильного, хорошо вооруженного и согласованного буферного государства, которое поглощает военную пропускную способность США и союзников", – сказал он AFP.

Северная Корея неоднократно объявляла себя "необратимо" ядерной державой с момента провала саммита Кима и Трампа 2019 года из-за вопросов денуклеаризации и ослабления санкций.

Южная Корея и США будут следить за поездкой Си на предмет любых признаков того, что Китай меняет свою давнюю позицию относительно безъядерного Корейского полуострова, указывает Bloomberg.

Как указывает AFP, война в Украине также придала Киму уверенности, обеспечив ему критически важную поддержку со стороны москвы после отправки войск на фронт на стороне российских сил.

Некоторые аналитики говорят, что саммит может быть способом Си противодействовать растущему влиянию россии на Северную Корею, но Ку подчеркнула, что "в целом москва не является такой большой державой, как Китай".

"Отношения сил между москвой и Пхеньяном более равноправные, чем между Пекином и Пхеньяном; москве нужен Ким для их войны в Украине так же, как Киму нужен обмен технологиями и продовольствием из россии", – сказала она.

В статье, опубликованной на первой полосе северокорейской газеты Rodong Sinmun, Си пообещал более тесное сотрудничество.

"Независимо от того, как меняются времена или как развивается международная ситуация, традиционная дружба между Китаем и Северной Кореей всегда непобедима", – написал Си.

В последний раз Си встречался с Кимом в сентябре, когда пригласил северокорейского лидера и путина на военный парад в Пекине, посвященный 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Трамп достиг незначительного прогресса в отношении Северной Кореи, особенно на ядерном фронте, несмотря на его предыдущие громкие саммиты с Ким Чен Ыном.

Северная Корея также является единственной страной, имеющей официальный, обязательный военный союз с Китаем.

Аналитики утверждают, что Северная Корея также может служить полезным противовесом партнерам США в регионе, включая Южную Корею и Японию.

Долгосрочные китайско-японские отношения ухудшились после того, как премьер-министр Санаэ Такаити, "ястреб" в области безопасности, в прошлом году предположила, что Токио может вмешаться военным путем в любую попытку Китая захватить самоуправляемый Тайвань.

"С ростом международного авторитета Китая Пекин, вероятно, стремится активнее вовлечь Пхеньян в свою дипломатическую орбиту", - сказал Лим Иль-чхоль, эксперт по вопросам Северной Кореи из Университета Кённам.

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