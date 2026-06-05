Си Цзиньпин впервые с 2019 года поедет к Ким Чен Ыну в КНДР

Глава Китая Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Северную Корею, что станет его первой зарубежной поездкой в этом году после недавней встречи с президентом США Дональдом Трампом и главой кремля владимиром путиным в Пекине, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

8-9 июня Си Цзиньпин, как сообщило Xinhua, посетит Пхеньян впервые с 2019 года по приглашению лидера КНДР Ким Чен Ына. Этот визит проходит на фоне активизации Кимом дипломатической деятельности внутри страны и демонстрации внешнему миру своего расширяющегося ядерного арсенала.

После громких саммитов в прошлом месяце с Трампом и путиным, поездка позволит Си представить Китай как одну из немногих держав, способных взаимодействовать со всеми сторонами во все более расколотом мире, отмечает издание. Встреча с Кимом напомнит Вашингтону и москве о влиянии Пекина на северокорейский режим, хотя это влияние имеет ограничения, пишет издание.

Несмотря на многолетнее давление Китая, Северная Корея в последние годы ускорила свою ядерную программу и углубила военные связи с москвой после вторжения в Украину, отмечает издание.

Когда Си Цзиньпин в последний раз посещал Северную Корею в 2019 году, глава Китая сказал Киму, что мир хочет, чтобы он достиг прогресса в ядерных переговорах с США. Трамп и Ким встречались трижды в течение первого срока президента США, но эта встреча не смогла убедить северокорейского лидера сократить свою ядерную программу.

В последней белой книге Китая по нераспространению не упоминалась "денуклеаризация" как цель для Корейского полуострова, что отличается от предыдущих заявлений. Хотя Белый дом заявил, что в прошлом месяце Трамп и Си подтвердили свое общее желание "денуклеаризировать Северную Корею", в китайской версии не содержалось таких деталей, замечает издание.

Такие умолчания, как указано, вызвали спекуляции относительно того, что Пекин молчаливо соглашается на наличие ядерного оружия у Северной Кореи для поддержания региональной стабильности.

В четверг государственные СМИ Северной Кореи опубликовали фотографии с нового завода по обогащению урана. Ким был показан во время осмотра комплексов центрифуг, которые эксперты по ядерной отрасли будут анализировать, чтобы оценить, сколько расщепляющегося материала может производить завод.

На вопрос о поездке Си в Северную Корею в пятницу пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин сказала, что "две стороны обменяются мнениями по двусторонним отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес".

Они также будут работать над тем, чтобы "больше способствовать продвижению мира, стабильности и процветания в регионе", добавила она на регулярном брифинге для прессы в Пекине.

Правительство Южной Кореи находится в "тесной коммуникации" с Китаем по вопросам, связанным с полуостровом, говорится в заявлении администрации президента в Сеуле. Там добавили, что надеются, что "обмен между Северной Кореей и Китаем будет происходить таким образом, чтобы способствовать миру и стабильности".

Визит Си состоялся после того, как Ким Чен Ын посетил крупный военный парад в Пекине в сентябре прошлого года. Китай и Северная Корея, исторические союзники, недавно предприняли шаги для укрепления двусторонних связей, таких как возобновление железнодорожного и авиасообщения между своими столицами.

Министр иностранных дел Китая Ван И посетил Северную Корею в апреле и встретился с Ким Чен Ыном. Он подчеркнул социалистическую связь между двумя странами, добавив, что стороны должны усилить координацию в важных глобальных и региональных делах.

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