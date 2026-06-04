КНДР открыла новый завод по производству материалов для ядерного оружия
Киев • УНН
Ким Чен Ын открыл новый объект по обогащению урана для ядерного оружия. Лидер КНДР приказал экспоненциально наращивать мощности арсенала страны.
Северная Корея открыла новый объект по обогащению урана, который будет использоваться для производства материалов для ядерного оружия. Во время посещения предприятия лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о намерении страны наращивать свой ядерный потенциал "экспоненциальными темпами". Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
По данным государственного агентства KCNA, Ким осмотрел работу нового объекта и ознакомился с долгосрочным планом производства. Южнокорейские военные считают, что речь идет о заводе по обогащению урана, однако его точное местонахождение и дата ввода в эксплуатацию не раскрываются.
КНДР выпустила баллистическую ракету и несколько снарядов в сторону моря26.05.26, 13:51 • 3582 просмотра
Северокорейский лидер объяснил необходимость расширения ядерной программы ростом угроз со стороны противников страны.
Срочность усиления ядерного сдерживания страны, как качественного, так и количественного, возросла из-за противостояния с врагами
По утверждению KCNA, производственные мощности КНДР по выпуску ядерных материалов оружейного класса за последние пять лет выросли более чем вдвое. Независимого подтверждения этой информации нет. В то же время Ким сообщил, что руководство страны уже согласовало дальнейшие шаги по расширению ядерного арсенала.
Мы подтвердили порядок приоритетов реализации амбициозного плана будущего, разработанного для экспоненциального усиления ядерных сил нашего государства
Новый объект был представлен менее чем через два года после того, как Пхеньян впервые показал другой завод по обогащению урана. Тогда Ким также призвал увеличивать количество центрифуг и ускорять развитие ядерной программы страны.
КНДР заявила об испытаниях новейших ракет с ИИ27.05.26, 11:03 • 4882 просмотра