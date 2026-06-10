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США и Япония отвергли заявления о «закрытом вопросе» ядерной программы КНДР

Киев • УНН

 • 1420 просмотра

США и Япония подтвердили курс на денуклеаризацию КНДР и отвергли заявления РФ о закрытии этого вопроса. Стороны также обеспокоены ядерным потенциалом КНР.

США и Япония отвергли заявления о «закрытом вопросе» ядерной программы КНДР

США и Япония подтвердили приверженность денуклеаризации Северной Кореи и отвергли утверждения россии о том, что вопрос ядерной программы КНДР якобы уже решен. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи американских и японских чиновников в Токио, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Стороны обсудили региональную ситуацию в сфере безопасности и выразили обеспокоенность наращиванием ядерного потенциала Китая. В заявлении подчеркивается, что делегации "отвергли утверждения россии о том, что стремление КНДР к ядерному оружию является закрытым вопросом".

Во время недавнего визита в Пхеньян лидер Китая Си Цзиньпин публично не упомянул о денуклеаризации Корейского полуострова. Такая формулировка также отсутствует в официальных китайских заявлениях после визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин в сентябре прошлого года.

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На этом фоне появились предположения, что Китай может фактически признавать Северную Корею ядерной державой. Дополнительное внимание привлекла и последняя Белая книга КНР по нераспространению ядерного оружия, где также не упоминается цель денуклеаризации Корейского полуострова.

россия изменила подход к КНДР

В 2024 году глава МИД рф сергей лавров заявил, что москва считает вопрос денуклеаризации Северной Кореи "закрытым". Эта позиция прозвучала на фоне усиления политических и военных связей между россией и КНДР.

В то же время представитель МИД Китая Линь Цзянь на этой неделе заявил, что Пекин сохраняет "преемственность и последовательность" своей политики в отношении Корейского полуострова, однако прямо не подтвердил приверженность курсу на денуклеаризацию.

КНДР никогда не откажется от статуса ядерной державы — сестра Ким Чен Ына07.06.26, 05:34 • 13112 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Лавров Сергей Викторович
Ким Чен Ын
Токио
Северная Корея
Си Цзиньпин
Китай
Япония
Соединённые Штаты