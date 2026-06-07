КНДР никогда не откажется от статуса ядерной державы — сестра Ким Чен Ына
Киев • УНН
Ким Ё Чжон назвала ядерный статус КНДР необратимым и опровергла заявления США о денуклеаризации. Страна планирует резко увеличить производство ракет.
Ким Ё Чжон, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, заявила, что Северная Корея никогда не откажется от своего статуса ядерной державы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное медиаагентство КНДР, информирует УНН.
Детали
Ким Ё Чжон предупредила, что страна "не потерпит никаких угроз".
Председатель Китая Си Цзиньпин должен посетить Северную Корею в понедельник для саммита. Это его первый визит в Северную Корею почти за семь лет, поскольку Пекин стремится укрепить связи с Пхеньяном, единственным официальным союзником Китая по договору
Указывается, что Ким Ё Чжон назвала заявления США о том, что Си и президент США Дональд Трамп подтвердили цель денуклеаризации во время майского саммита, "ложными", добавив, что они "располагают самой точной информацией" относительно этих заявлений.
Политика постоянного усиления самообороны и ядерного сдерживания, о которой заявил глава государства, является необратимым и окончательным выводом, который должен быть выполнен безоговорочно
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Контекст
В начале этой недели Северная Корея открыла новый завод по производству ядерных материалов, ее лидер Ким призвал к "экспоненциальному" расширению атомного арсенала страны.
Аналитики заявили, что новый объект по обогащению урана, очевидно, направлен на усиление переговорной позиции Северной Кореи перед саммитом Си-Ким, одновременно оправдывая ускорение наращивания ее ядерного потенциала.
Ким Чен Ын также посетил крупный завод по производству боеприпасов и приказал увеличить мощности страны по производству ракет в 2,5 раза в течение следующих пяти лет.
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