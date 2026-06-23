Ким Чен Ын хочет увеличения ядерных сил после войны между США и Ираном

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал Северную Корею наращивать свой ядерный потенциал "со все возрастающей скоростью" и заявил, что "кровавая ситуация" на Ближнем Востоке делает его ядерный толчок "наиболее правильным и единственным способом" защиты страны, сообщают государственные СМИ, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

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"Реальность еще раз доказывает справедливость всех наших политических выборов и пути, которым мы шли", – сказал северокорейский лидер во время трехдневного заседания политбюро правящей Трудовой партии, завершившегося в понедельник, сообщает KCNA.

Ким раскритиковал "неизбирательную и произвольную практику" США и заявил, что региональный соперник Япония "использует нынешние тревожные обстоятельства как возможность избавиться от всех оков, ограничивающих ее движения к превращению в военное государство".

По оценкам, Северная Корея имеет около 60 ядерных боеголовок и достаточно расщепляющегося материала для производства как минимум еще 30, согласно последнему отчету Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

Замечания Кима прозвучали на фоне переговоров между США и Ираном о постоянном мирном соглашении после подписания на прошлой неделе меморандума о взаимопонимании по прекращению конфликта. Администрация Трампа стремится ввести гарантии, чтобы гарантировать, что Иран не разработает ядерное оружие, хотя скептицизм относительно любого прорыва в ядерных инспекциях все еще существует.

Участники северокорейского партийного собрания единогласно признали, что "тщательное выполнение позиции государства, обладающего ядерным оружием, является самым правильным и самым уникальным способом активно и уверенно справиться с непредсказуемой международной военно-политической ситуацией, которая усложняется многими способами", – сообщает KCNA.

Ким обнародовал планы расширения обороноспособности страны, включая строительство 10 000-тонного стратегического ракетного крейсера и новых военно-морских баз, говорится в сообщении.

На прошлой неделе президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён обратился за помощью к президенту США Дональду Трампу во взаимодействии с Северной Кореей, когда они встретились на саммите "Группы семи" во Франции, к которому Южная Корея присоединилась в качестве приглашенной страны. Ли предупредил, что Северная Корея теперь может производить ядерный материал темпами, которые позволят ей добавлять до 20 единиц ядерного оружия в год.

Трамп трижды проводил переговоры с Кимом в течение своего первого президентства, но эти встречи не смогли убедить северокорейского лидера отказаться от своих ядерных амбиций. С тех пор Ким стал ключевым союзником главы кремля владимира путина в его войне против Украины, ускоряя наращивание вооружений и избегая усилий Сеула по улучшению связей.

"После оценки позиции и роли более совершенных ядерных технологий в перспективном развитии наших средств сдерживания войны, в заключительной речи было подчеркнуто, что на основе ядерных технологий более масштабные, инновационные и обнадеживающие планы будут реализовываться с увеличением скорости", – говорится в сообщении KCNA.

КНДР объявила вопрос своего ядерного разоружения окончательно закрытым