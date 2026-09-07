Кім Чен Ин ввів в експлуатацію другий ядерний есмінець
Київ • УНН
Північна Корея ввела в експлуатацію другий есмінець класу 5000 тонн у порту Вонсан. Кім Чен Ин пов’язав корабель із ядерним стримуванням.
Північна Корея ввела в експлуатацію другий есмінець класу 5 000 тонн менш ніж за три місяці, продовжуючи нарощувати військово-морські сили та їхній ядерний потенціал. Церемонію за участю Кім Чен Ина провели в порту Вонсан на тлі спроб Дональда Трампа відновити переговори з північнокорейським лідером. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Есмінець нового покоління має завдавати смертельного удару у відповідь по ворогах, оскільки він є силою, залученою до державної системи ядерного стримування
Це сталося після того, як у червні Північна Корея ввела в експлуатацію свій перший есмінець класу 5 000 тонн — "Чхве Хьон". Кім активізує зусилля зі зміцнення вогневої потужності ВМС Північної Кореї у Жовтому морі на заході та у водах у напрямку Японії на сході. Наразі військово-морські сили Північної Кореї складаються переважно з менших суден, призначених для берегової оборони.
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"Самого лише оголошення про введення в експлуатацію цього корабля, який фактично є наступальним есмінцем, буде достатньо, щоб донести до світу наші погляди та позицію", — сказав Кім. "Ми будемо реалізовувати своє законне право на самооборону та реагуватимемо у разі необхідності".
Введення есмінця в експлуатацію відбувається на тлі спроб Трампа відновити особисту дипломатію з Кімом, яка визначала перший президентський термін американського лідера. Хоча Кім досі публічно не прийняв пропозиції Трампа, південнокорейська розвідка минулого тижня заявила, що саміт між двома лідерами може відбутися "у будь-який час".
Окремо Білий дім заявив, що Трамп залишається готовим до переговорів із Кімом без попередніх умов.
Ця заява також пролунала в момент, коли США, Південна Корея та Японія в понеділок розпочинають п’ятиденні спільні навчання у міжнародних водах біля південнокорейського курортного острова Чеджу. За словами Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, у навчаннях будуть задіяні морські та повітряні сили трьох країн для посилення стримування загроз із боку Північної Кореї.
У своїй промові Кім заявив, що Північна Корея реалізує плани зі зміцнення військово-морських сил і що через вісім місяців він продемонструє це всьому світу. Він не уточнив, що саме буде представлено тоді. Кім заявляв, що Північна Корея планує щороку будувати два надводні кораблі, більші за судно класу "Чхве Хьон", зокрема крейсер водотоннажністю 10 000 тонн.
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