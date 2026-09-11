У Лівані зафіксували землетрус магнітудою 4,1 після підриву Ізраїлем тунелів "Хезболли"

На півдні Лівану зафіксували підземні поштовхи магнітудою 4,1 після потужних вибухів, пов'язаних зі знищенням Ізраїлем підземної інфраструктури "Хезболли". Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на Геологічну службу США та AFP, пише УНН.

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Журналісти AFP на місці повідомили про потужний вибух, після якого відчувалися підземні поштовхи.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про знищення тунелів "Хезболли" на півдні Лівану. Він також оприлюднив кадри, на яких видно потужний вибух і вогняну кулю.

Водночас Геологічна служба США зареєструвала в цьому районі сейсмічну подію магнітудою 4,1.

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