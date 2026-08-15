Ізраїльські авіаудари по півдню Лівану забрали життя 11 людей

Щонайменше 11 людей загинули та 19 отримали поранення внаслідок ізраїльських авіаударів по півдню Лівану 15 серпня, зокрема в селах Ансар і Дейр-ез-Захрані. Про це повідомили Міністерство охорони здоров'я Лівану та державне інформаційне агентство, передає AP, пише УНН.

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Внаслідок одного з ударів по будинку на околиці Ансара загинули 7 людей, серед них 3 дітей, ще 2 людини отримали поранення. Другий авіаудар по Дейр-ез-Захрані забрав життя 4 людей, ще 17 людей були поранені.

Ці удари стали найсмертоноснішими відтоді, як 20 червня набуло чинності нестійке перемир'я між Ізраїлем та "Хезболлою".

Ліван звинуватив Ізраїль у зриві зусиль зі стабілізації

Прем'єр-міністр Лівану Наваф Салам розкритикував ізраїльські удари та заявив, що вони підривають зусилля зі стабілізації ситуації на півдні країни.

Семеро загиблих внаслідок ізраїльського авіаудару по місту Ансар не є військовою інфраструктурою, а вбиті діти та жінки не були військовими цілями - заявив Салам.

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Він наголосив, що ліванська держава має відповідати за будь-яку військову інфраструктуру на території країни, та закликав Ізраїль припинити ескалацію.

Ізраїль повинен зупинити цю ескалацію. Безпека ліванського народу та його право на життя на своїй землі не є предметом переговорів чи торгу - сказав прем'єр.

Президент Лівану Джозеф Аун також заявив, що удари є "чітким сигналом для переговорного процесу та американських зусиль", спрямованих на виконання домовленостей між сторонами.

26 червня Ізраїль та уряд Лівану оголосили про рамкову угоду, яка передбачає план виведення ізраїльських військ із південного Лівану в обмін на роззброєння "Хезболли". Угруповання не брало участі в прямих переговорах і не стало стороною цієї угоди.

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