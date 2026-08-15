Израильские авиаудары по югу Ливана унесли жизни 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли и 19 получили ранения в результате израильских авиаударов по югу Ливана 15 августа, в частности по деревням Ансар и Дейр-эз-Захрани. Об этом сообщили Министерство здравоохранения Ливана и государственное информационное агентство, передает AP, пишет УНН.

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В результате одного из ударов по дому на окраине Ансара погибли 7 человек, среди них 3 ребенка, еще 2 человека получили ранения. Второй авиаудар по Дейр-эз-Захрани унес жизни 4 человек, еще 17 человек были ранены.

Эти удары стали самыми смертоносными с тех пор, как 20 июня вступило в силу нестабильное перемирие между Израилем и "Хезболлой".

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Премьер-министр Ливана Наваф Салам раскритиковал израильские удары и заявил, что они подрывают усилия по стабилизации ситуации на юге страны.

Семеро погибших в результате израильского авиаудара по городу Ансар не являются военной инфраструктурой, а убитые дети и женщины не были военными целями - заявил Салам.

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Он подчеркнул, что ливанское государство должно отвечать за любую военную инфраструктуру на территории страны, и призвал Израиль прекратить эскалацию.

Израиль должен остановить эту эскалацию. Безопасность ливанского народа и его право на жизнь на своей земле не являются предметом переговоров или торга - сказал премьер.

Президент Ливана Джозеф Аун также заявил, что удары являются "четким сигналом для переговорного процесса и американских усилий", направленных на выполнение договоренностей между сторонами.

26 июня Израиль и правительство Ливана объявили о рамочном соглашении, предусматривающем план вывода израильских войск из южного Ливана в обмен на разоружение "Хезболлы". Группировка не участвовала в прямых переговорах и не стала стороной этого соглашения.

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