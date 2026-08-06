Более 800 тысяч жителей Ливана возвращаются домой, несмотря на новые удары Израиля

В Ливане более 820 тысяч человек, покинувших свои дома из-за боевых действий, начали возвращаться домой, однако Израиль уже начал новую волну авиаударов. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на данные ООН и местные СМИ, пишет УНН.

Детали

По информации ООН, после нескольких дней без масштабных бомбардировок и на фоне переговоров о прекращении боевых действий, которые продолжаются в Риме, в свои дома вернулись около 820 тысяч человек. В то же время ещё примерно 360 тысяч человек остаются во временных местах размещения.

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Тем не менее ситуация вновь обострилась. По данным Times of Israel, израильские военные призвали жителей деревни Аль-Мансури покинуть населённый пункт из-за запланированных ударов по объектам группировки "Хезболла".

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Израиль обвиняет "Хезболлу" в нарушении режима прекращения огня. Как сообщает Al Jazeera, израильские беспилотники нанесли удары по городу Тибнин на юге Ливана. В результате атаки по меньшей мере один человек погиб, ещё 11 получили ранения.

Также, по информации Al Jazeera, двое израильских военнослужащих погибли на юге Ливана после того, как вошли в заминированное здание.

Переговоры о прекращении боевых действий между сторонами продолжаются, однако новые удары свидетельствуют о сохранении напряжённой ситуации в регионе.

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