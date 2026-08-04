Израиль не выведет войска из Газы, пока ХАМАС не будет разоружен - Нетаньяху
Киев • УНН
Премьер-министр Израиля заявил о несогласии с планом администрации Трампа по соглашению о разоружении ХАМАС. Он подчеркнул, что разоружение должно быть первоочередным, а войска останутся для защиты.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские силы не будут выводить войска из Газы, пока ХАМАС полностью не разоружится, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
В своих комментариях в социальных сетях Нетаньяху предположил, что между Израилем и администрацией Трампа существуют разногласия по поводу недавно объявленного соглашения о разоружении этой боевой группировки.
Соглашение предусматривало начало разоружения ХАМАС и прекращение Израилем ударов, а также начало вывода войск из Газы. Это было частью октябрьского соглашения о прекращении огня.
Нетаньяху заявил, что разоружение должно быть на первом месте, и что израильские силы продолжат "делать все необходимое для защиты себя, нашей территории и наших граждан".
Он добавил, что "администрация Трампа прислала нам проект. Мы не согласны. Это не наш проект. Мы отправили свои комментарии".
"Это наша позиция. Мы твердо стоим на своих интересах, я считаю, что это мудро и решительно", - резюмировал Нетаньяху.
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