В Ливане зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1 после подрыва Израилем туннелей "Хезболлы"
Киев • УНН
На юге Ливана зафиксировали толчки магнитудой 4,1 после мощного взрыва. Израиль заявил об уничтожении туннелей «Хезболлы».
На юге Ливана зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,1 после мощных взрывов, связанных с уничтожением Израилем подземной инфраструктуры "Хезболлы". Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на Геологическую службу США и AFP, пишет УНН.
Детали
Журналисты AFP на месте сообщили о мощном взрыве, после которого ощущались подземные толчки.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил об уничтожении туннелей "Хезболлы" на юге Ливана. Он также обнародовал кадры, на которых видны мощный взрыв и огненный шар.
В то же время Геологическая служба США зарегистрировала в этом районе сейсмическое событие магнитудой 4,1.
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