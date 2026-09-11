Венс отримав від генералів тривожні оцінки війни з Іраном, які суперечать заявам Трампа

Віцепрезидент США Джей Ді Венс навесні та влітку напряму спілкувався з американськими військовими командувачами, щоб отримати їхні неупереджені оцінки війни з Іраном. Почуте викликало у нього серйозне занепокоєння щодо стратегії США та стану запасів озброєння, повідомляє The New York Times, пише УНН.

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Командири попереджали Венса про виснаження запасів ракет-перехоплювачів Patriot. На одному з театрів бойових дій до кінця весни залишалося менше 100 таких ракет. Також війна суттєво скоротила запаси ATACMS та інших високоточних боєприпасів.

За словами співрозмовників NYT, військові заявили Венсу, що запаси низки критично важливих боєприпасів опинилися на найнижчому рівні за всю історію. Перекидання додаткової зброї на Близький Схід могло послабити можливості США стримувати Китай, росію та Північну Корею.

Венс занепокоївся

Після цих розмов Венс висловлював занепокоєння щодо перспектив успіху. Військові також попереджали, що іранська влада готова витримувати значні втрати заради збереження режиму.

Приватні оцінки помітно відрізнялися від публічних заяв адміністрації. Трамп продовжував стверджувати, що США вже виграли війну, а проблем із запасами озброєння немає.

Адміністрація Трампа готує нову стратегію для Близького Сходу після війни з Іраном – Axios