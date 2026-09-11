Венс отримав від генералів тривожні оцінки війни з Іраном, які суперечать заявам Трампа

$44.650.1851.990.35
ukenru
02:37 • 2090 перегляди
Супутникові знімки показали наслідки удару по 3 носіях "Калібрів" у новоросійськуPhoto
01:56 • 4816 перегляди
У Китаї та рф вже використовують ШІ Anthropic для кібератак, стеження та розробки небезпечних технологій
00:39 • 8072 перегляди
Ціни на нафту підскочили більш ніж на 6% через загострення на Близькому Сході
00:29 • 6738 перегляди
На саратовському НПЗ зафіксували пожежу на тлі атаки дронів – ASTRAPhoto
00:17 • 6934 перегляди
російські дрони летіли атакувати Україну, але через роботу РЕБ опинилися в Литві – командувач армії
23:37 • 5524 перегляди
Українські спецслужби допоможуть Німеччині протидіяти російським диверсіям, дронам та шпигунству
22:36 • 7860 перегляди
Військові госпіталі рф переповнені, поранених з фронту масово переводять у цивільні лікарні
21:37 • 8526 перегляди
Німеччина висилає понад 150 російських дипломатів та членів їхніх сімей після диверсії у Лейпцигу
21:08 • 7650 перегляди
"Славія" втратила перемогу за 2 хвилини, "Баварія" та МЮ влаштували розгроми: результати матчів Ліги чемпіонів
10 вересня, 20:58 • 6730 перегляди
Данія виділить близько $7 млн на підтримку 1,8 млн українських ветеранів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1.6м/с
74%
752мм
Популярнi новини
Прецедент для окупованих територій: Японія вимагає змінити карту, де Курили позначили російськими10 вересня, 17:09 • 7616 перегляди
Смертоносна атака на ТРЦ у Павлограді: кількість жертв зросла до п'яти, а поранених - до 6710 вересня, 17:36 • 13393 перегляди
У Німеччині поліція провела спецоперацію біля консульства України через загрозу безпеці10 вересня, 18:24 • 2874 перегляди
Чарлі Ганнем розповів про незвичне правило, яке його кохана встановила після майже 20 років разом22:06 • 4888 перегляди
Шварценеггер возз'єднався з ексдружиною через 5 років після розлучення, донька поділилась фотоPhoto23:07 • 4286 перегляди
Публікації
Партнери України по антибалістичній програмі Freyja працюють над її реалізацією 24/7 - CEO Fire Point10 вересня, 14:49 • 23762 перегляди
Втеча від правосуддя: як затягується судовий розгляд справи лікарів Odrex і чи готується нова пастка 10 вересня, 10:12 • 38102 перегляди
Сертифікація БПЛА в Україні: як дрон проходить шлях від розробки до експлуатаціїPhoto10 вересня, 10:02 • 39253 перегляди
Чому під час стресу ми починаємо їсти більше і як зупинити емоційне переїдання
Ексклюзив
10 вересня, 06:57 • 46811 перегляди
Apple представила iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max: нова камера, чип A20 Pro і перший складаний iPhonePhoto9 вересня, 18:32 • 60010 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ірина Терех
Джей Ді Венс
Олег Крот
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Німеччина
Іран
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лоуренс нарешті завела Instagram і одразу пригрозила видалитися через негативні коментарі02:06 • 898 перегляди
Анджеліна Джолі розкрила головне правило у вихованні 6 дітей від Бреда ПіттаPhoto00:05 • 2796 перегляди
Шварценеггер возз'єднався з ексдружиною через 5 років після розлучення, донька поділилась фотоPhoto23:07 • 4328 перегляди
Чарлі Ганнем розповів про незвичне правило, яке його кохана встановила після майже 20 років разом22:06 • 4918 перегляди
Братів Тейт залишили у в'язниці США через ризик втечі перед можливою екстрадицією до Британії10 вересня, 01:05 • 41575 перегляди
Актуальне
Опалення
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
Фільм
Нептун (крилата ракета)

Венс отримав від генералів тривожні оцінки війни з Іраном, які суперечать заявам Трампа

Київ • УНН

 • 410 перегляди

Американські командувачі попередили Венса про нестачу Patriot, ATACMS і ризики для стримування інших держав. Це суперечить заявам Трампа.

Венс отримав від генералів тривожні оцінки війни з Іраном, які суперечать заявам Трампа

Віцепрезидент США Джей Ді Венс навесні та влітку напряму спілкувався з американськими військовими командувачами, щоб отримати їхні неупереджені оцінки війни з Іраном. Почуте викликало у нього серйозне занепокоєння щодо стратегії США та стану запасів озброєння, повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

Командири попереджали Венса про виснаження запасів ракет-перехоплювачів Patriot. На одному з театрів бойових дій до кінця весни залишалося менше 100 таких ракет. Також війна суттєво скоротила запаси ATACMS та інших високоточних боєприпасів.

За словами співрозмовників NYT, військові заявили Венсу, що запаси низки критично важливих боєприпасів опинилися на найнижчому рівні за всю історію. Перекидання додаткової зброї на Близький Схід могло послабити можливості США стримувати Китай, росію та Північну Корею.

Венс занепокоївся

Після цих розмов Венс висловлював занепокоєння щодо перспектив успіху. Військові також попереджали, що іранська влада готова витримувати значні втрати заради збереження режиму.

Приватні оцінки помітно відрізнялися від публічних заяв адміністрації. Трамп продовжував стверджувати, що США вже виграли війну, а проблем із запасами озброєння немає.

Адміністрація Трампа готує нову стратегію для Близького Сходу після війни з Іраном – Axios05.09.26, 00:55 • 6362 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
ATACMS
Джей Ді Венс
The New York Times
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Північна Корея
Китай
Сполучені Штати Америки
Іран