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Вэнс получил от генералов тревожные оценки войны с Ираном, которые противоречат заявлениям Трампа

Киев • УНН

 • 1824 просмотра

Американские командующие предупредили Вэнса о нехватке Patriot, ATACMS и рисках для сдерживания других государств. Это противоречит заявлениям Трампа.

Вэнс получил от генералов тревожные оценки войны с Ираном, которые противоречат заявлениям Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс весной и летом напрямую общался с американскими военными командующими, чтобы получить их беспристрастные оценки войны с Ираном. Услышанное вызвало у него серьезную обеспокоенность по поводу стратегии США и состояния запасов вооружений, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Командующие предупреждали Вэнса об истощении запасов ракет-перехватчиков Patriot. На одном из театров военных действий к концу весны оставалось менее 100 таких ракет. Также война существенно сократила запасы ATACMS и других высокоточных боеприпасов.

По словам собеседников NYT, военные заявили Вэнсу, что запасы ряда критически важных боеприпасов оказались на самом низком уровне за всю историю. Переброска дополнительного оружия на Ближний Восток могла ослабить возможности США сдерживать Китай, Россию и Северную Корею.

Вэнс обеспокоился

После этих разговоров Вэнс выражал обеспокоенность по поводу перспектив успеха. Военные также предупреждали, что иранские власти готовы нести значительные потери ради сохранения режима.

Частные оценки заметно отличались от публичных заявлений администрации. Трамп продолжал утверждать, что США уже выиграли войну, а проблем с запасами вооружений нет.

Администрация Трампа готовит новую стратегию для Ближнего Востока после войны с Ираном — Axios05.09.26, 00:55 • 6364 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
ATACMS
Джей Ди Вэнс
The New York Times
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Северная Корея
Китай
Соединённые Штаты
Иран