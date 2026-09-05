Администрация Трампа готовит новую стратегию для Ближнего Востока после войны с Ираном — Axios
Киев • УНН
Вашингтон разрабатывает послевоенную стратегию для Ближнего Востока, предусматривающую сдерживание Ирана и расширение соглашений Израиля. План пока находится на ранней стадии.
Администрация президента США Дональда Трампа работает над новой послевоенной стратегией для Ближнего Востока, которая должна предусматривать сдерживание Ирана и расширение нормализации отношений Израиля с соседними странами. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников и источники, знакомые с процессом, пишет УНН.
Детали
План пока находится на ранней стадии разработки. Он должен определить подход Вашингтона к региону после завершения войны с Ираном и на последние 2 года президентского срока Трампа.
Среди возможных элементов стратегии рассматривается создание регионального объединения союзников США для сдерживания Ирана, где Вашингтон будет выступать гарантом. Также речь идет о реализации следующего этапа плана Трампа по Газе, достижении соглашения в сфере безопасности между Израилем и Сирией и выполнении договоренностей между Израилем и Ливаном.
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Еще одним направлением должно стать расширение "Авраамских соглашений", в частности достижение договоренности о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.
По словам источника Axios, на подготовку стратегии понадобится еще несколько недель. В то же время пока непонятно, готовы ли все союзники США в регионе поддержать предложенный подход.
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