Адміністрація Трампа готує нову стратегію для Близького Сходу після війни з Іраном – Axios

Адміністрація президента США Дональда Трампа працює над новою післявоєнною стратегією для Близького Сходу, яка має передбачати стримування Ірану та розширення нормалізації відносин Ізраїлю з сусідніми країнами. Про це повідомляє Axios з посиланням на американських чиновників та джерела, знайомі з процесом, пише УНН.

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План поки перебуває на ранній стадії розробки. Він має визначити підхід Вашингтона до регіону після завершення війни з Іраном та на останні 2 роки президентського терміну Трампа.

Серед можливих елементів стратегії розглядають створення регіонального об'єднання союзників США для стримування Ірану, де Вашингтон виступатиме гарантом. Також йдеться про реалізацію наступного етапу плану Трампа щодо Гази, досягнення безпекової угоди між Ізраїлем і Сирією та виконання домовленостей між Ізраїлем і Ліваном.

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Ще одним напрямком має стати розширення "Авраамських угод", зокрема досягнення домовленості про нормалізацію відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем.

За словами джерела Axios, на підготовку стратегії знадобиться ще кілька тижнів. Водночас поки незрозуміло, чи готові всі союзники США в регіоні підтримати запропонований підхід.

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