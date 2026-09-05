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Адміністрація Трампа готує нову стратегію для Близького Сходу після війни з Іраном – Axios

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Вашингтон розробляє післявоєнну стратегію для Близького Сходу зі стримуванням Ірану та розширенням угод Ізраїлю. План ще на ранній стадії.

Адміністрація Трампа готує нову стратегію для Близького Сходу після війни з Іраном – Axios

Адміністрація президента США Дональда Трампа працює над новою післявоєнною стратегією для Близького Сходу, яка має передбачати стримування Ірану та розширення нормалізації відносин Ізраїлю з сусідніми країнами. Про це повідомляє Axios з посиланням на американських чиновників та джерела, знайомі з процесом, пише УНН.

Деталі

План поки перебуває на ранній стадії розробки. Він має визначити підхід Вашингтона до регіону після завершення війни з Іраном та на останні 2 роки президентського терміну Трампа.

Серед можливих елементів стратегії розглядають створення регіонального об'єднання союзників США для стримування Ірану, де Вашингтон виступатиме гарантом. Також йдеться про реалізацію наступного етапу плану Трампа щодо Гази, досягнення безпекової угоди між Ізраїлем і Сирією та виконання домовленостей між Ізраїлем і Ліваном.

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Ще одним напрямком має стати розширення "Авраамських угод", зокрема досягнення домовленості про нормалізацію відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем.

За словами джерела Axios, на підготовку стратегії знадобиться ще кілька тижнів. Водночас поки незрозуміло, чи готові всі союзники США в регіоні підтримати запропонований підхід.

Нова кампанія США проти Ірану не триватиме надто довго - Трамп03.09.26, 02:02 • 28948 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Ізраїль
Вашингтон
Ліван
Дональд Трамп
Сирія
Саудівська Аравія
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Іран