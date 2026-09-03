Нова кампанія США проти Ірану не триватиме надто довго - Трамп

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що поновлена ​​кампанія США проти Ірану не триватиме "надто довго". Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

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За словами Трампа, Іран намагався створити ракету, яка скидає міни, але американські військові її знищили. Він також сказав, що Тегеран працював над відновленням своїх радіолокаційних та ракетних систем, які також були мішенями для ударів США.

Ми вивели з ладу все нове обладнання, яке вони намагалися побудувати вздовж Ормузької протоки - деяке оборонне, деяке наступальне. ... Минулої ночі це була дуже важка атака, і ми готові здійснити ще одну будь-коли, коли захочемо - попередив Трамп.

Він також спростував інформацію про те, що на нього тиснуть із вимогою завершити війну в Ірані через наближення проміжних виборів у США.

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Напередодні глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що США завдадуть ще більшої шкоди, якщо Іран завдасть удару у відповідь на атаки по цілях поблизу Ормузької протоки.

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